Justifié : la production de City Primeval interrompue par un autre incident violent

Il y a trois semaines, la production a été interrompue sur le drame FX Justifié : City Primeval après que deux voitures, dont les occupants étaient engagés dans des coups de feu, ont franchi les barricades du spectacle. Heureusement, personne n’a été blessé lorsque les acteurs et l’équipe ont touché le sol et se sont mis à l’abri pendant le tournage et des douilles ont ensuite été retrouvées sur le plateau. Malheureusement, un autre acte de violence s’est produit près du périmètre du plateau. Lundi soir, quelqu’un a lancé un engin incendiaire sur le plateau alors que la production était en cours dans le bloc 1000 de South Desplaines Street à Chicago. La police de Chicago rapporte que quelqu’un a allumé et lancé un engin incendiaire vers le plateau. L’engin n’a pas explosé, personne n’a été blessé et aucune arrestation n’a encore été effectuée.

Le chef de FX, John Landgraf, a récemment évoqué la fusillade du mois dernier,

« Je pense que c’était une expérience assez traumatisante pour les acteurs et l’équipe d’être à proximité de ce genre de coups de feu. Beaucoup a été fait pour faire une pause et s’assurer que tout le monde allait bien, et nous [increased] Sécurité. »

Des forces extérieures semblent vouloir l’accepter avec le drame occidental moderne

À la suite de l’incident du mois dernier, Sony a renforcé la sécurité en engageant une équipe formée aux situations à haut risque. Un négociateur d’otage expérimenté qui fournit des détails de sécurité dans le monde entier s’est rendu à Chicago pour assurer la protection. Son équipe comprend d’anciens membres des Navy SEALs et des Army Rangers. L’équipe d’anciens militaires travaillera aux côtés de la sécurité de la production et du service de police de Chicago pour assurer la sécurité des habitants avant le tournage. Par mesure de précaution supplémentaire, des navettes ont été mises à disposition des membres de l’équipe locale qui ne se sentaient pas à l’aise de conduire sur le plateau, en plus des moyens de transport préexistants pour les travailleurs qui avaient voyagé depuis Los Angeles.





La série limitée de huit épisodes Justifié : City Primeval est un spin-off de la série à succès de FX, huit fois nominée aux Emmy Awards Justifiéqui s’est déroulé de 2010 à 2015 et s’inspire du roman policier d’Elmore Leonard City Primeval : High Noon à Détroit. Le spin-off a lieu sept ans après la fin de Justifié et suit Givens (Timothy Olyphant) après avoir quitté le Kentucky pour sa nouvelle base à Miami. Les téléspectateurs trouveront Givens équilibrant sa vie de maréchal après avoir quitté le Kentucky pour vivre à Miami et être le père à temps partiel de Willa, 14 ans, avec la vraie fille d’Olyphant, Vivian.

Outre Timothy Olyphant et sa fille Vivian, Justifié : City Primeval mettra également en vedette Boyd Holbrook, Aunjanue Ellis, Norbert Leo Butz, Victor Williams, Adelaide Clemens et Vondie Curtis Hall.