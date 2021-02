Justice Society: World War II arrive au numérique (4/27) et 4k / Blu-ray (5/11)

Le flash entre au milieu d’une bataille épique entre les super-héros de l’âge d’or de DC et les nazis Justice Society: Seconde Guerre mondiale, la prochaine entrée de la série populaire des films DC Universe. Justice Society: Seconde Guerre mondiale trouve Barry Allen des temps modernes – avant la formation de la Justice League – en découvrant qu’il peut courir encore plus vite qu’il ne l’imaginait, et que cette étape se traduit par sa première rencontre avec la Speed ​​Force. Le flash est rapidement lancé au milieu d’une bataille acharnée – principalement entre les nazis et une équipe de Super Heroes de l’âge d’or de DC connue sous le nom de The Justice Society of America. Dirigé par Wonder Woman, le groupe comprend Hourman, Black Canary, Hawkman, Steve Trevor et le Golden Age Flash, Jay Garrick. Le flash se porte rapidement volontaire pour aider ses compagnons héros à faire pencher la balance en leur faveur, tandis que l’équipe essaie de trouver comment le renvoyer chez lui. Mais ce ne sera pas facile car les complications et les émotions sont profondes dans ce thriller de la Seconde Guerre mondiale.

DC Showcase – Kamandi: Le dernier garçon sur Terre! (Nouveau court métrage d’animation) – La création comique bien-aimée de Jack Kirby dans DC présente le dernier adolescent civilisé sur une Terre post-apocalyptique gouvernée par des animaux qui parlent. Dans ce court métrage, Kamandi et ses amis le prince Tuftan du royaume du tigre et le mutant humanoïde Ben Boxer sont kidnappés par un culte de gorilles dédié à la recherche de la réincarnation de leur dieu, le puissant. Golgan, le chef de la secte, soumet l’équipe de Kamandi à une série de tests mortels pour découvrir si l’un d’entre eux connaît le secret de… The Mighty One.

Aventures dans la narration: Justice Society: Seconde Guerre mondiale (Nouvelle Featurette) – Les esprits créatifs du film discutent des méthodes utilisées pour produire les séquences Justice Society: Seconde Guerre mondiale.

Un aperçu de la prochaine Film DC Universe – Un aperçu du prochain film d’animation de la populaire Univers DC Films collection, Batman: Le long Halloween, première partie.

Regarde en arrière – Justice League contre Teen Titans (Featurette) – Un aperçu des coulisses de la création Justice League contre Teen Titans, un thriller de 2016 qui suit l’intronisation de Damian Wayne dans les Teen Titans. La présence croissante du père satanique et conquérant du monde de Raven, Trigon, dont le plan d’évasion de sa prison interdimensionnelle comprend la propagation de ses forces démoniaques à travers le monde, infiltrant les esprits et les corps de la Justice League pour faire ce qu’il veut. Pour sauver l’univers et empêcher un enfer littéral sur Terre, les Teen Titans doivent sauver – ou vaincre – la Justice League et interner Trigon pour toute l’éternité.

Regarde en arrière – Wonder Woman: Bloodlines (Featurette) – Un regard intrigant sur la production derrière 2019 Wonder Woman: Bloodlines, qui trouve Amazon Princess Diana aidant une jeune fille en difficulté enrôlée par une organisation meurtrière connue sous le nom de Villainy, Inc., dont les membres criminels ont l’intention d’envahir Themyscira. Cette vaste aventure regorge de batailles brutales, de mythologie mystérieuse et d’émerveillement sans fin!

Depuis le DC Vault: Ligue de justice: « Légendes, première partie »

Depuis le DC Vault: Ligue de justice: «Légendes, deuxième partie»