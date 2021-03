Justice Society: Un clip sur la Seconde Guerre mondiale révèle que Flash rencontre des nazis

Un tout nouveau clip est sorti du prochain film d’animation, Justice Society: Seconde Guerre mondiale. Dans le clip, The Flash (exprimé par Matt Bomer), se retrouve coincé dans le temps pendant la Seconde Guerre mondiale. Bien qu’il soit déplacé dans le temps, The Flash est instinctivement conscient de son nouveau rôle et fait rapidement travailler un peloton de soldats nazis terrorisant un village déchiré par la guerre.

Produit par Warner Bros.Animation, DC et Warner Bros. Home Entertainment, le tout nouveau long métrage d’animation arrive sur Digital à partir du 27 avril 2021 et sur 4K Combo Pack et Blu-ray le 11 mai 2021.

Vous pourrez en savoir plus sur Justice Society: Seconde Guerre mondiale pendant [email protected] avec un panel étoilé lors de l’expérience virtuelle le samedi 27 mars à 11 h HP.