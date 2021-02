Justice Society: la bande-annonce de la Seconde Guerre mondiale arrive, date de sortie numérique du printemps annoncée

Le flash entre au milieu d’une bataille épique entre les super-héros de l’âge d’or de DC et les nazis Justice Society: Seconde Guerre mondiale, la prochaine entrée de la série populaire des films DC Universe. Produit par Warner Bros.Animation, DC et Warner Bros. Home Entertainment, le long métrage d’animation sortira sur Digital à partir du 27 avril 2021, et sur 4K Ultra HD Blu-ray Combo Pack et Blu-ray le 11 mai, 2021. Le film est classé PG-13 pour la violence et certaines images sanglantes.

Justice Society: Seconde Guerre mondiale trouve Barry Allen des temps modernes – avant la formation de la Justice League – en découvrant qu’il peut courir encore plus vite qu’il ne l’imaginait, et que cette étape se traduit par sa première rencontre avec Speed ​​Force. Le flash est rapidement lancé au milieu d’une bataille acharnée – principalement entre les nazis et une équipe de Super Heroes de l’âge d’or de DC connue sous le nom de The Justice Society of America. Dirigé par Wonder Woman, le groupe comprend Hourman, Black Canary, Hawkman, Steve Trevor et le Golden Age Flash, Jay Garrick. Le flash se porte rapidement volontaire pour aider ses compagnons héros à faire pencher la balance en leur faveur, tandis que l’équipe essaie de trouver comment le renvoyer chez lui. Mais ce ne sera pas facile car les complications et les émotions sont profondes dans ce thriller de la Seconde Guerre mondiale.

Stana Katic (Château, Absentia, Un appel à espionner) et Matt Bomer (Patrouille du destin, Col blanc, Les garçons du groupe), qui ont fait leurs débuts dans DC Universe Movies en tant que Lois Lane et Superman dans le film de 2013 Superman libéré, revenez à la populaire série de films d’animation dans les rôles principaux de Wonder Woman et The Flash pour Justice Society: Seconde Guerre mondiale. Le casting étoilé comprend Geoffrey Arend (Madame la secrétaire, Batman: Chut) comme Charles Halstead / Advisor, Armen Taylor (L’aventure bizarre de JoJo: le vent d’or) en tant que Jay Garrick, Elysia Rotaru (La Flèche) comme Black Canary, Liam McIntyre (Le flash, Spartacus, Justice League Dark: Guerre d’Apokolips) en tant que Aquaman, Omid Abtahi (Dieux américains, The Mandalorian) comme Hawkman, Matthew Mercer (Rôle critique, Overwatch) comme Hourman, Keith Ferguson (Foster’s Home pour les amis imaginaires, Overwatch) en tant que Dr.Fate, Darin De Paul (Overwatch, Mortal Kombat Legends: La vengeance du scorpion) comme Franklin Delano Roosevelt, Ashleigh LaThrop (Le conte de la servante, utopie, La méthode Kominsky) comme Iris West, et Chris Diamantopoulos (Épisodes, Silicon Valley, voix de Mickey Mouse) comme Steve Trevor.

Jeff Wamester (série télévisée Les Gardiens de la Galaxie) dirige Justice Society: Seconde Guerre mondiale d’après un scénario de Meghan Fitzmartin (Surnaturel, DC Super Hero Filles) et Jeremy Adams (Surnaturel, Batman: l’âme du dragon). Les producteurs sont Jim Krieg (Batman: Gotham par Gaslight) et Kimberly S. Moreau (Batman contre Teenage Mutant Ninja Turtles). Butch Lukic (Superman: l’homme de demain, Constantine: Cité des démons) est le producteur superviseur. Sam Register est producteur exécutif.

Justice Society: World War II Special Features – 4K Ultra HD Blu-ray Combo Pack, Blu-ray et Digital

DC Showcase – Kamandi: Le dernier garçon sur Terre! – (Nouveau court métrage d’animation) – La création comique bien-aimée de Jack Kirby dans DC présente le dernier adolescent civilisé sur une Terre post-apocalyptique gouvernée par des animaux qui parlent. Dans ce court métrage, Kamandi et ses amis le prince Tuftan du royaume du tigre et le mutant humanoïde Ben Boxer sont kidnappés par un culte de gorilles dédié à la recherche de la réincarnation de leur dieu, le puissant. Golgan, le chef de la secte, soumet l’équipe de Kamandi à une série de tests mortels pour déterminer si l’un d’entre eux connaît le secret de … Le Puissant.

Aventures dans la narration: Justice Society: World War II – (Nouvelle Featurette) – Les esprits créatifs du film discutent des méthodes utilisées pour produire les séquences de pierre de touche dans Justice Society: World War II.

Un aperçu du prochain film DC Universe – Un aperçu du prochain film d’animation de la populaire collection DC Universe Movies, Batman: The Long Halloween, Part One.

Regardez en arrière – Justice League contre Teen Titans (Featurette) – Un aperçu des coulisses de la réalisation de Justice League vs Teen Titans, un thriller de 2016 qui suit l’intronisation de Damian Wayne dans Teen Titans. La présence croissante du père satanique et conquérant du monde de Raven, Trigon, dont le plan d’évasion de sa prison interdimensionnelle comprend la propagation de ses forces démoniaques à travers le monde, infiltrant les esprits et les corps de la Justice League pour faire ce qu’il veut. Pour sauver l’univers et empêcher un enfer littéral sur Terre, les Teen Titans doivent sauver – ou vaincre – la Justice League et interner Trigon pour toute l’éternité.

Regardez en arrière – Wonder Woman: Bloodlines (Featurette) – Un regard intrigant sur la production derrière Wonder Woman: Bloodlines de 2019, qui trouve Amazon Princess Diana aidant une jeune fille en difficulté enrôlée par une organisation mortelle connue sous le nom de Villainy, Inc., dont les membres criminels visent à envahir Themyscira. Cette vaste aventure regorge de batailles brutales, de mythologie mystérieuse et d’émerveillement sans fin!

Tiré du DC Vault: Justice League: « Legends, Part One »

Tiré du DC Vault: Justice League: « Legends, Part Two »

Justice Society: Seconde Guerre mondiale sera disponible sur 4K Ultra HD Blu-ray Combo Pack (USA 39,99 € SRP; Canada 44,98 € SRP) et Blu-ray (USA 29,98 € SRP; Canada 39,99 € SRP) ainsi que sur Digital. Le pack combo Blu-ray Ultra HD 4K comprend un disque Blu-ray Ultra HD en 4K avec HDR, un disque Blu-ray présentant le film en haute définition et une version numérique du film. Le Blu-ray comporte un disque Blu-ray avec le film en haute définition et une version numérique du film. Le film sera également disponible sur Movies Anywhere. Grâce à l’application gratuite et au site Web Movies Anywhere, les consommateurs peuvent accéder à tous leurs films éligibles en connectant leur compte Movies Anywhere à leurs comptes de revendeurs numériques participants.

