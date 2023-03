Justice : Pourquoi Justin Bieber a-t-il annulé sa tournée mondiale ?

in

célébrités

justin bieber annulé Justicesa tournée mondiale qui avait été reportée.

©Getty ImagesLa tournée mondiale de Justin Bieber a été annulée

La pandémie a entraîné le report de la tournée mondiale de Justin Bieber, Tournée mondiale de la justicecependant, le chanteur canadien a définitivement annulé ses concerts et on vous dit quelle en était la raison.

Bien que Justin n’ait pas fait de déclaration officielle, toutes les dates des concerts qu’il donnerait dans les mois à venir ont été supprimées de sa page officielleUniquement sur les pages d’événements, les présentations à Paris et à Dublin, entre autres villes, sont indiquées comme annulées.

Certaines salles où auraient lieu des concerts, comme la Sheffield Arena au Royaume-Uni, ont également annoncé l’annulation du concert sur leur site internet : « Ce spectacle a été annulé. Votre remboursement sera traité dès que possible et automatiquement en fonction de votre méthode d’achat.« .

+ Pourquoi Justin Bieber a-t-il annulé ses concerts ?

Jusqu’à présent, ni le chanteur ni son manager n’ont expliqué pourquoi ils avaient annulé les concertscependant ceux-ci avaient été reportés lorsque Justin a révélé qu’il avait le syndrome de Ramsay Huntce qui pourrait être lié aux annulations.

C’était en septembre 2022 lorsque, à travers une vidéo, Justin a révélé qu’il souffrait de paralysie faciale à la suite du syndrome, une affection causée par un virus qui affecte un nerf près de l’oreille.

+ Hailey Bieber félicite Justin

La mannequin et femme d’affaires Hailey Bieber, mariée à Justin, a félicité le chanteur pour son 29e anniversaire, qu’il fête le 1er mars.

« Le 29 n’a jamais été aussi beau. Joyeux anniversaire, meilleur ami. Les mots ne pourraient pas résumer tout ce que vous représentez. Pour plus de bonheur, plus de voyages, de délicieux plats, d’aventures, de paix, de plaisir et, surtout, d’amour.Haley a écrit.

