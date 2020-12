Justice League: Zack Snyder révèle les nouveaux détails de la coupe Snyder

Dans une année où les grandes productions de super-héros du Univers cinématographique Marvel et de DC Comics ont été touchés par la pandémie de coronavirus, peut-être la nouvelle la plus célébrée du genre en 2020 a été l’annonce du Coupe Snyder, la coupe du réalisateur Zack Snyder du film ‘Justice League’ (2017).

Après des années de demandes et de manifestations sur les réseaux sociaux sous le label « #ReleasetheSnyderCut », les fans ont attiré l’attention de Warner Bros. Le film sorti en 2017, finalisé par Joss Whedon, C’était un succès au box-office, mais cela n’a convaincu ni les critiques ni les fans, c’est pourquoi ils ont commencé avec l’initiative pour voir ce que j’aurais fait Snyder.

Cela peut être vu à travers le service de streaming HBO Max, mais ce ne sera pas un film comme plus d’un imaginé, mais Ce sera une coupe de 4 heures divisée en quatre parties et sera publiée sous forme de mini-série. « Voici quelques informations que personne ne connaît: le film est fou et très épique », avancement Zack dans une récente interview avec Divertissement hebdomadaire.







+ Quelle sera la cote d’âge du «Snyder Cut»?

« Il est probablement classé R; je pense que c’est quelque chose qui va arriver. Il y a une scène où Batman lâche une bombe F. Cyborg n’est pas très content de ce qui se passe dans sa vie avant de rencontrer la Justice League et a tendance à Parlons-en. Steppenwolf coupe pratiquement les gens en deux, donc ça devrait être la cote de violence et de blasphème. « , répondit.

+ Sera-t-il en salles?

Snyder répondu: « Je suis un grand fan et un grand partisan de l’expérience cinématographique, et nous parlons déjà de l’ouverture de ‘Justice League’ dans les salles en même temps qu’elle arrive sur la plateforme HBO Max. ». Pour le moment, il n’a pas de date de sortie, mais on estime que ce sera pour mi 2021.

+ Y aura-t-il une scène post-crédits?

Au début, la présence de Joe Manganiello a été répandue comme ‘Coup mortel’ dans une scène post-crédits supposée, mais le réalisateur l’a complètement nié sur son compte Twitter. Si c’est le cas, ce sera dans la mini-série, pas en dehors.