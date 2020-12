« Justice League »: Zack Snyder fournit des détails sur l’état actuel de la production

Selon les informations fournies par le même Zack Snyder, il ne serait pas long pour sa coupe prévue de « Ligue de justiceEst complètement prêt. Le film est actuellement dans les dernières étapes de la post-production, et ce serait le cinéaste qui affirmerait que la plupart des effets visuels sont déjà terminés.

Snyder a récemment pris beaucoup d’activité sur votre profil Vero (ce qui en fait une sorte de plate-forme d’interaction directe avec ses fans) et y répondrait à la question d’un utilisateur sur l’état actuel des effets visuels du film, en s’assurant qu’ils sont complets à 75%.

Plus tôt ce mois-ci Jason Kilar, COE de WarnerMedia, révélerait que le « Coupe Snyder« Est » seulement quelques mois « après l’arrivée à HBO Max, ce qui permettrait d’anticiper que le projet est entièrement dans les marges de votre calendrier

En plus des changements substantiels apportés à l’histoire, la nouvelle coupe mettra en vedette les méchants Darkseid (dont les captures de mouvement ont été faites par Ray Porter), DeSaad (Peter Guinness), qui n’apparaissait pas dans la coupe de Joss Whedon. La conception originale de Steppenwolf, qui est à nouveau joué par Ciarán Hinds et l’aspect esthétique de Cyborg (Ray Fisher), qui aura plus de poids dans l’intrigue.

Récemment, Snyder confirmerait les plans de cette nouvelle coupe pour sortir en salles en même temps que sa sortie en HBO Max, prétendant être «un grand partisan de l’expérience cinématographique». Une autre nouvelle notable était la cote du film, qui serait « R » (pour les adultes), en raison du grand nombre de « f * cks » prononcés par Batman.

Après la mort de Superman, Batman et Wonder Woman travaillera dur pour constituer une équipe de héros aux côtés de Cyborg, Aquaman et Éclat pour faire face à la grande menace qui se dirige vers la terre. En plus du moulage de la coupe originale, une apparence étendue de Joe Manganiello comme Coup mortel et l’apparition de Jared Leto dans son incarnation comme Joker.