Justice League: Zack Snyder explique le costume noir de Superman

L’une des rumeurs les plus persistantes concernant « Ligue de justice»Est impliqué dans le retour de Superman, qui porterait une combinaison de technologie kryptonienne noire qui l’aiderait à retrouver lentement ses capacités de la même manière que dans l’arc « Règne des surhommes« Dans les bandes dessinées, c’était plus tard que »Doomsday: La mort de Superman« , Qui a été librement abordé dans l’acte final de »Batman contre Superman«

Les fans de la version cinématographique du personnage ont été divisés sur cette question, car il s’agit d’un costume avec une apparence esthétique attrayante qui a déjà été suggérée dans « Homme d’acier», Et sautez-le (comme vous le feriez Joss Weedon) est une opportunité gâchée.

Cependant, l’une des plus grandes plaintes des critiques de Zack Snyder est-ce que sa version de Superman Il est si opaque et manque des couleurs vives qui caractérisent le personnage, tant de gens pensent que le mettre dans un costume noir ne ferait que rendre ces plaintes plus apparentes.

« C’était vraiment un avocat fort en costume noir », commentait-il. Snyder dans une récente interview à Youtube. « Cela avait du sens pour moi parce que Superman C’est un personnage qui, notoirement, ne grandit pas. Il est comme un rocher et tout s’écrase contre lui. Et nous apprenons à nous connaître en essayant de changer quelque chose qui ne peut pas être changé. »

Snyder assure que, dans sa vision de Superman, pour que cela puisse changer dans une sorte de « changement de niveau » et ainsi pouvoir apprendre quelque chose, il doit être quelque chose de différent et pour cela il doit passer par une transition pour redevenir le Superman classique. «Nous n’avons pas vraiment ça dans ce film, le Superman classique. J’ai aussi le sentiment que le costume noir est une excellente doublure de temps », dit-il.

Le cinéaste assure que le voir en costume noir dans le film permet de distinguer quand un flash-back ou un aperçu de l’avenir se produit, dans lequel il porte son costume coloré caractéristique. L’apparence du costume noir, bien qu’elle soit utilisée dans une seule histoire spécifique, a été reprise par différents auteurs au fil des décennies.

Des années après le désastre critique et commercial que la coupure commerciale Ligue de justice, Snyder il a enfin eu l’occasion de présenter sa vision du film avec le monde, qui sortira simultanément dans les salles et sur la plateforme HBO Max. On estime que sa première aura lieu au mois de mars.