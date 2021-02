Justice League: un nouveau teaser présente le costume noir de Superman

L’attente de l’arrivée de la nouvelle coupe de Zack Snyder Pour le film « Ligue de justice« Il devient de plus en plus court, devenant l’une des versions les plus attendues du catalogue de HBO Max. Le retour des personnages emblématiques de DC Comics prévoit que dimanche prochain, nous pourrons voir une nouvelle bande-annonce pour le film.

Warner Bros. a été chargé de publier sur les réseaux sociaux quelques teasers et affiches officiels afin que l’émotion des fans continue d’augmenter, avec la plus récente (une vidéo de seulement 30 secondes), nous pouvons voir quelques détails entrer Henry Cavill portant le célèbre costume noir de Superman

Vous pourriez aussi être intéressé par: Elisabeth Moss rejoint le casting ‘Francis and the Godfather’

La vidéo a été présentée sur tous les profils de médias sociaux de Snyder. En cela, nous pouvons apprécier Steppenwolf dans toute sa splendeur, la Batmobile s’est engagée dans une bataille féroce, Wonder Woman directement dans l’action et un dernier plan de Superman au combat, culminant avec le logo et le nom officiel de cette nouvelle coupe: Justice League de Zack Snyder.

Inutile de dire que le chemin pour arriver à ce point est sans précédent. La forte base de fans dont il dispose Snyder, approuvé par certains des acteurs du film a réussi à exercer une pression médiatique sur les dirigeants de Warner Bros, qui a cédé aux demandes et a permis au réalisateur d’achever son travail inachevé.

Des acteurs comme Jared Leto ou Ben Affleck Ils sont retournés sur les plateaux pour un travail de photographie supplémentaire l’été dernier lorsque le travail de montage a commencé. Leto, qui réinterprétera brièvement son incarnation de Joker, Je saluerais le travail de Snyder lors de ces reprises, comme ils le feraient Momoa, Gal Gadot ou Ray Fisher.

«J’ai juré de garder le secret, mais c’est un cinéaste incroyable et j’adore son travail. C’était tellement génial d’avoir l’opportunité de collaborer avec lui. Il a une énergie folle et contagieuse. J’aime sa passion et son engagement dans ce qu’il fait », a commenté l’acteur, qui a également salué la grande affection que ses fans lui témoignent à travers les réseaux sociaux.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Le scénario inédit de Stanley Kubrick sera filmé cette année

Le film récupérera le travail musical réalisé par Junkie XL, qui a été remplacé par Danny Elfman quand Joss Whedon Je prends le contrôle de la bande. « Justice League de Zack Snyder»Sera présenté en première du 18 mars au HBO Max.