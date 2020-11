Justice League: The Snyder Cut présentera 2,5 heures de séquences inédites

En mai, Zack Snyder a annoncé qu’un nouveau montage de « Justice League » serait libéré dans HBO Max tout au long de 2021. Le célèbre Coupe Snyder Non seulement il comportera un grand nombre de scènes qui ont été laissées dans la salle de montage, mais il comportera également de nouvelles séquences, qui ont été tournées par lui-même. Snyder pour façonner la version finale de la bande. Ces scènes ramèneront certaines des stars du film qui s’étaient déjà séparées de l’univers DC, comme Ben Affleck et Jared Leto.

Lors d’une diffusion en direct de Vero, pour analyser la dernière avancée du Coupe Snyder, le réalisateur a révélé que la version améliorée de « Justice League » mettra en vedette 2 heures et demie de matériel inédit qui n’a pas atteint la première coupe du film. Snyder Il n’a pas voulu entrer dans les détails de ces séquences, mais a précédemment déclaré qu’il n’utiliserait aucune des scènes qu’il a filmées. Joss Whedon, quand il a aidé à terminer le « Justice League » original.

Bien que le contenu des nouveaux plans tournés par Snyder, le réalisateur a laissé entendre une scène il y a entre Batman et Joker, ce qui est fort probable, étant donné la participation de Affleck et Leto sur le plateau. Malgré le grand effort de Warner Bros dans les reprises de « Justice League », on sait qu’ils n’occuperont que 5 minutes du long métrage du Coupe Snyder. Dans cet esprit, la plupart des documents inédits seront constitués de coupures de presse réalisées sur le travail de Snyder.

