Justice League Snyder’s Cut : Steppenwolf, revue et corrigé par Zack Snyder

Zack Snyder a partagé la première photo officielle sur la refonte du méchant principal de son prochain Justie League Snyder’s Cut, Steppenwolf. Le cinéaste a publié une image basse résolution du personnage sur son compte Vero et a promis aux fans que la version haute résolution serait autrement plus “grandiose.”

Depuis que l’on parle de la Justice League Snyder’s Cut, le réalisateur Zack Snyder publie régulièrement des images coupées de son film. À l’approche de la fin de la production de ce titre, ce dernier a publié une nouvelle image de Steppenwolf.

Snyder a envoyé une image à Vero, avec la légende suivante : “Je viens de travailler aujourd’hui et j’ai retiré cette image de l’éditorial. Désolé, il est en basse résolution, mais je l’ai vu dans toute sa gloire et il est très beau à voir…/…”

Feel the difference !

La version DCEU de Steppenwolf a été vue pour la première fois dans une scène supprimée du film de Zack Snyder de 2016, Batman v Superman : Dawn of Justice. Il est ensuite devenu le principal méchant dans le film Justice League de 2018, interprété par Ciarán Hinds. La version de 2018 du méchant avait un design très différent, mais Snyder a déclaré que dans sa version du film, Steppenwolf retrouvera son apparence plus monstrueuse et plus brutale de 2016.

Justice League met en scène Ben Affleck dans le rôle de Batman, Gal Gadot dans celui de Wonder Woman, Henry Cavill dans celui de Superman, Amy Adams dans celui de Lois Lane, Jason Momoa dans celui d’Aquaman, Ezra Miller dans celui de The Flash, Ray Fisher dans celui de Cyborg, Jeremy Irons dans celui d’Alfred Pennyworth, Diane Lane dans celui de Martha Kent, Ciarán Hinds dans celui de Steppenwolf, Jesse Eisenberg dans celui de Lex Luthor et J.K. Simmons dans celui du commissaire Gordon. Justice League dZack Snyder’s Cut sera diffusée en exclusivité sur HBO Max en 2021.