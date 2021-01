« Justice League » Snydercut est une cassette de 4 heures, dit Snyder

Malgré les rapports contraires, HBO Max ne sortira pas « Justice League » par Zack Snyder en mini-série en quatre parties. Au lieu de cela, Snyder lui-même a confirmé via VERO que HBO Max publierait le Snyder Cut en une seule bande avec un runtime pré-crédits solides de quatre heures.

Le réalisateur a également confirmé qu’une affiche pour le projet et la date de sortie seraient bientôt révélées. Il Coupe Snyder ce presque terminé et sortira en mars sur la plateforme de transmission de Warner Bros.

« Justice League Snyder Cut » voir Snyder terminer sa version cinématographique de « Justice League » du 2017, ce que les fans ont fait cloche pendant des années. Même comme ça, Snyder Il a dit précédemment qu’il ne s’attendait pas à le voir devenir réalité.

Snyder a ramené le casting de « Justice League » pour le filmr 5 minutes de séquences supplémentaires et modifié de nombreux plans VFX sur le film. La production des coûts de coupure de quatre heures HBO Max plus de 30 millions de dollars.

« Ce n’est pas aussi facile que d’aller au coffre-fort, et il y a un Snyder Cut assis là pour payer. »Le directeur de HBO, Max Bob Greenblatt, a déclaré à Vox’s Recode en mai.

« N’existe pas. Zack le construit, et c’est complexe, y compris les nouveaux plans d’effets visuels. C’est une refonte radicale de ce film, et c’est compliqué et extrêmement coûteux.