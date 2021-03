Justice League: Snyder Cut lance l’Allemagne – quand commence-t-elle?

La longue attente est terminée: dans quelques jours, celle demandée par de nombreux fans sera Coupe Snyder lorsque Justice League de Zack Snyder aux USA sur le service de streaming HBO Max. La date de sortie en Allemagne est enfin fixée: Sky montrera le film de 4 heures à partir du 18 mars, exclusivement en même temps que la première américaine.

De plus, le blockbuster concerne Sky Q et Billet Sky Disponible sur demande en qualité UHD brillante:

La bande-annonce sombre a confirmé le retour du Joker de Jared Leto

Le dernier était un nouveau, joli remorque sombre a publié une réunion avec Jared Leto comme le Joker de « Suicide Squad » confirmé – im look complètement nouveau. L’importance du rôle de Joker dans « Zack Snyder’s Justice League » sera toujours top secret. Comme il ne joue aucun rôle dans la version théâtrale officielle de 2017 montrée jusqu’à présent, son rôle devrait être plutôt petit – mais assez important pour l’histoire.

Selon les scènes montrées, son apparence apparaît dans celles nouvellement filmées Vision Knightmare de Batman être. Dans celui-ci, il entre en contact direct avec Batman sous la forme d’un dialogue, a récemment confirmé le réalisateur. La rencontre de Batman et Joker est si important, selon Snyder, parce que « Le Joker parle directement à Batman de Batman ». Le méchant analyserait l’anti-héros sombre « Qui il est et ce qu’il est ».

Deathstroke et le costume noir de Superman

De plus, les bandes-annonces finales révèlent de nouvelles scènes avec le Chef méchant Deathstroke et Superman (Henry Cavill) dans Costume noir. Wonder Woman (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) et Flash (Ezra Miller) ne devraient bien sûr pas manquer dans le Snyder Cut.

« Zack Snyder’s Justice League » apparaît comme un film de 4 heures pour lequel le réalisateur dispose d’un budget supplémentaire d’environ 70 millions de dollars – en plus des coûts de production déjà de 300 millions de dollars américains – de nombreux nouvelles scènes avait tourné le film nouvelle bande-son donné et donc en termes de contenu et d’apparence révision complète du film sorti.