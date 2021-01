Justice League Snyder Cut arrive le 18 mars sur HBO MAX

Au cours des années, Zach Snyder a redéfini le cinéma avec certains des films les plus fous visuellement époustouflants que j’ai jamais regardés. Je me souviens d’être assis dans un théâtre vide de la petite ville de Sulphur Springs au Texas à la date de sortie de 300. C’était probablement l’une des premières fois de ma vie que je peux dire que j’étais abasourdi en sortant d’un film. Les visuels, le jeu d’acteur, la narration et la portée globale de ce monde construit par M. Snyder étaient quelque chose que je n’avais jamais vu auparavant.

Bien que certains de ses films n’aient pas toujours été aussi bien accueillis que 300, nous devons respecter ce que Snyder et son équipe ont fait pour l’industrie cinématographique. Pendant des années, nous avons entendu dire que la coupe Snyder de Justice League n’était qu’une rumeur, mais finalement après des tonnes de confirmations, de reprises et de promotions pour le film … le jour est enfin presque arrivé.

Sur Twitter, Zack Snyder lui-même a tweeté les images ci-dessous:

Rien que ces affiches suffisent à me faire du battage. . . Mais quel nouveau contenu arrive au film? D’après les rumeurs, nous pourrions voir suffisamment de contenu ajouté au film pour en faire une expérience plus connectée et plus agréable tout autour. Je ne veux pas gâcher ce que j’ai lu, mais je pense vraiment que ces ajouts au film rendront l’expérience plus fluide et plus pleine d’action que jamais. Revenez bientôt pour notre critique et nos opinions sur le film!