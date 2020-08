Justice League : Ray”Cyborg” Fisher règle ses comptes avec DC Entertainment

L’acteur de Justice League Ray Fisher, qui joue le rôle de Victor Stone/Cyborg dans le film, a aujourd’hui accusé l’ancien directeur de DC Entertainment, Geoff Johns, de menacer sa carrière.

Bien que les fans de DC Extended Universe avaient de grands espoirs pour Justice League lors de sa sortie en 2017, le film a fini par être une déception. Il a sous-performé au box-office ( ne rapportant “que” 750 millions de $), et beaucoup ont critiqué son histoire, le design du super vilain pour ne citer que cela ( car la liste est longue). Ce résultat a été en partie attribué à Joss Whedon qui a fini le film après que le réalisateur Zack Snyder ait quitté subitement le projet. Whedon a apporté des changements pendant le tournage qui ont radicalement modifié le résultat final par rapport à la vision originale de Snyder.

De nombreux acteurs de Justice League, en particulier Fisher, ont défendu Z.Snyder et son désir de sortir son montage du film, qui sera finalement diffusé l’année prochaine sur HBO Max. Cependant, en exprimant son soutien à Snyder, Fisher a évoqué de sérieux problèmes qu’il prétend avoir rencontrés au cours du projet, en particulier après le départ de Snyder. Le mois dernier, il a fustigé Whedon pour son traitement “grossier, abusif, non professionnel et totalement inacceptable” des acteurs et de l’équipe.

Cependant, dans le même tweet, Fisher a affirmé que la venue de Whedon “a été rendu possible” par Johns et le producteur Jon Berg. Depuis lors, il a continué à parler de son travail sur Justice League, qualifiant à nouveau Johns et Berg de “facilitateurs” et disant que Whedon devrait avoir “peur” des détails du tournage de la Justice League.

Aujourd’hui, Fisher a de nouveau mentionné spécifiquement Johns, dans un nouveau message posté sur Twitter. Il y parle d’une interaction qui a eu lieu dans le bureau de Johns, accusant l’ancien patron de DC de menacer sa carrière à l’époque.

During the LA reshoots for Justice League, Geoff Johns summoned me to his office to belittle and admonish my (and my agent’s) attempts to take grievances up the proper chain of command.

He then made a thinly veiled threat to my career.

This behavior cannot continue.

A>E

— Ray Fisher (@ray8fisher) August 12, 2020