Justice League: premier regard sur le Joker de Jared Leto sur bande

Les rapports indiquent que Zack Snyder il a fini d’éditer sa coupe tant attendue de « Ligue de justice», Un film qui, en plus de sa longue durée de près de 4 heures, fera découvrir aux fans de la franchise de nouveaux personnages. Lors du montage et de la réalisation de quelques clichés supplémentaires pour compléter son travail, la présence de Jared Leto dans l’étude.

Tout semble indiquer que Leto, même si ce n’est que pour un bref instant, reviendra à l’écran incarnant sa version douteuse de Joker, que nous avons pu voir brièvement sur la bande « Suicide Squad« , Dont le réalisateur David Ayer soutiendrait que l’étude a éliminé presque entièrement, ne présentant que des traces de l’interprétation de Leto.

Maintenant, l’acteur et le chanteur auront une nouvelle opportunité grâce à Snyder, qui, lors d’occasions précédentes, louait sa version du méchant emblématique de DC Comics. Maintenant, le réalisateur s’est rendu sur ses réseaux sociaux pour présenter à ses fans un premier aperçu de Leto sur la bande, avec une photographie dans laquelle nous voyons l’acteur tenant la carte à jouer emblématique de Joker

L’image en noir et blanc présente une esthétique sombre dans laquelle le visage de l’acteur est complètement flouté dans un style très ad hoc à la nature du personnage et qui n’a fait que rendre ses fans encore plus impatients de voir la nouvelle coupure de ruban.

«Un personnage incroyable que vous avez créé. Je suis honoré que nos mondes se heurtent », écrivait-il Snyder à Hier dans son message sur Twitter, dans lequel il taguerait également Leto. Lorsqu’il a été annoncé que l’acteur ferait partie du tournage supplémentaire sur la bande, Snyder consacrerait quelques mots sur son travail lors d’un entretien avec Au-delà de la bande-annonce.

«Bien sûr, je voulais honorer ce que j’avais créé avec lui parce que je pensais que c’était vraiment cool. Mais je ne vais pas non plus vous dire ce qui se passe dans cette petite scène, mais de l’eau est passée sous le pont entre la dernière chose que nous avons vue Joker et son apparence. Alors il a fait … un Joker fatigué de la route. Je pense que c’est une façon de voir les choses ».

En plus de Leto, Malgré peu de détails sur l’intrigue dans son ensemble, le réalisateur a également anticipé cette semaine l’apparition imminente de Chasseur martien, qui est également l’un des principaux éléments de la formation du Ligue de justice en équipe formelle. Le film a une date prévue pour le mois de mars à HBO Max.