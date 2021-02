Justice League: Nouveau look pour le Joker de Jared Leto dans les quatre heures de Snyder Cut

Le souhait de nombreux fans a été entendu: le réalisateur Zack Snyder a été autorisé à faire son film DC Ligue de justice le redessiner selon vos propres visions.

Depuis qu’il avait choisi le film de la Univers étendu DC – après ses deux films précédents « Man of Steel » et « Batman v Superman: Dawn of Justice » – n’a pas pu terminer, le réalisateur de « Marvel’s Avengers » Joss Whedon est intervenu à bref délai – au grand dam de nombreux fans et du réalisateur original lui-même le film a été conçu et monté complètement différemment de ce qui avait été initialement prévu.

La date de sortie de Justice League Snyder Cut a été fixée

après le Les fans ont demandé une coupe Snyder Le studio de cinéma Warner Bros. Pictures a finalement cédé. Zack Snyder n’a pas seulement été autorisé à recouper le film, aussi de nombreuses nouvelles scènes ont été filmées. À la fin, un film beaucoup plus sombre de «Justice League» est sorti, qui est maintenant énorme 4 heures de fonctionnement A.

Il est montré sous le titre « Zack Snyder’s Justice League » le 18 mars sur le service de streaming HBO Max. Quand et où il sera montré en Allemagne est toujours en attente.

Retrouvailles avec le Joker dans un nouveau look

Parmi les points forts de la Coupes Snyder appartient à côté du méchant Coup mortel surtout un Retrouvailles avec le méchant légendaire: le Joker. Jared Leto a joué le prince clown brutal et sans scrupules du crime dans « Suicide Squad ».

Dans « Justice League », le méchant rencontre la légendaire Justice League des super-héros, surtout Batman (Ben Affleck), Superman (Henry Cavill), Wonder Woman (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) et Flash ( Ezra Miller).

Maintenant, Zack Snyder confirme une fois de plus (via Twitter) que le Joker a un tout nouveau look que lors de sa dernière apparition. Avec un tweet mystérieux, Leto se montre avec la carte à jouer du Joker, alors que lui-même reste flou en arrière-plan. Néanmoins, on peut voir qu’au moins ses cheveux ne sont plus aussi courts.

Il y a aussi quelques autres surprises, promet Zack Snyder:

«Bien sûr, je voulais apprécier ce qui a été créé avec lui parce que je pensais que c’était vraiment cool; mais encore une fois, je ne vais pas vous dire ce qui se passe dans la petite scène, mais un certain temps s’est écoulé depuis la dernière fois que nous avons vu Joker et ce concert. Alors il a quelque chose … c’est un joker suicidaire, tu pourrais dire ça. «

Le réalisateur a également précisé qu’il voulait donner au méchant emblématique un rôle dans « Justice League » en 2016 après la première apparition de Joker dans « Suicide Squad » – si ce n’est qu’une petite.

Au moins les fans américains peuvent voir le résultat le 18 mars sur le service de streaming américain de Warner, HBO Max. On a longtemps parlé d’une mini-série, mais entre-temps, le Snyder Cut a été annoncé comme un film de 4 heures.

On ne sait toujours pas si les fans allemands de DC auront la chance de voir le film – que ce soit dans les cinémas ou pour le diffuser. Il y a déjà un premier trailer sombre: