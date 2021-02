Justice League: Lex Luthor était dans la bande-annonce de Snyder Cut et presque personne ne l’a remarqué

Le dimanche 14 février 2021 n’était pas un autre jour pour les fans de DC Comics et de son univers cinématographique, en tant que nouveau trailer complet de la coupe de Zack Snyder de ‘Justice League’ et les fans étaient fascinés de signifier une autre étape dans la première de la version du réalisateur qu’ils attendaient de voir.

Comme les fans le savent, dans un premier temps, il s’agirait d’une mini-série divisée en quatre parties, mais plus tard, il a été confirmé que ce sera un film de 4 heures. Près d’un an après son annonce officielle, le Coupe Snyder aura son lancement le Jeudi 18 mars, via le service de streaming HBO Max. Dans Amérique latine Il sera disponible à partir de juin.

Dans l’aperçu d’un peu plus de deux minutes, nous voyons un nouvel aperçu des super-héros, mais cela a également confirmé un retour que beaucoup attendaient: Jesse Eisenberg comme ‘Lex Luthor’. Très peu l’ont remarqué et la vérité est que était présent dans la bande-annonce pendant les premières secondes, où sa voix est entendue en disant: « La cloche a sonné … Dans le noir … Parmi les étoiles … Le Dieu est mort », en référence à Superman.







Propre Snyder l’a confirmé lors d’une conversation avec Minutemen: « C’est le début du film. Vous voyez Superman … Nous voyons tous ces boulons, le genre de boulon orange qui sort de Doomsday, vous savez quand il crie, ‘YARGH! Il y a aussi une sorte d’anomalie gravitationnelle, comme ces roches flottent et toutes sortes de choses se produisent. Ensuite, lorsque nous entrons à l’intérieur, nous voyons qu’il y a Superman, il tire le fragment d’os de la poitrine de Superman et hurle « .

Il a également avancé le rôle de ‘Lex Luthor’ sur la bande: «Maintenant, si vous regardez aussi Batman vs Superman, il y a un cri très audible. Maintenant vous pouvez entendre le gémissement de Superman. Le gémissement traverse Heroes Park, il va au centre de confinement où se trouve Lex. Et puis vous voyez Lex. Communiquer avec Steppenwolf . Et puis nous avons Cyborg, il est dans son appartement et vous voyez la bousculade dans le placard et puis vous voyez un trophée de football. « .