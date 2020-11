Justice League: le Joker de Jared Leto revient avec un nouveau look

Les mois et les années d’espoir et de supplication devraient être pour DC-Les fans finissent par payer, car comme on le sait, la vision de Zack Snyder se réveille Ligue de justice mais toujours à la vie cinématographique. La dite Coupe Snyder ne devrait pas seulement beaucoup mieux que la version théâtrale sera, mais sera même ramener des méchants.

Suivant Coup de mort voleur sera aussi Joker éternel ennemi de Batman ont une petite apparence dans l’épopée de super-héros. Un péché Suicide Squad pièces Jared Leto encore une fois le prince clown du crime, mais cette fois, comme le rapporte Beyond The Trailer, un look complètement nouveau qu’il n’aurait dû lors de sa première apparition.

Snyder parle du nouveau look de Jared Leto

L’hôtesse et initié du cinéma Grace Randolph avait le réalisateur Zack Snyder pour une interview exclusive en tant qu’invité et lui a parlé, entre autres, des rumeurs sur le retour du Joker. Le cinéaste confirmé les rapports et a continué à cet égard:

Bien sûr, je voulais apprécier ce qui avait été créé avec lui parce que je pensais que c’était vraiment cool; mais encore une fois, je ne vais pas vous dire ce qui se passe dans la petite scène, mais un certain temps s’est écoulé depuis la dernière fois que nous avons vu Joker et ce concert. Alors il a quelque chose … c’est un farceur suicidaire, tu pourrais dire. Zack Snyder en face de Beyond The Trailer

Joker dans « Suicide Squad » (© Warner Bros.)

Puis Snyder est allé un peu sur son Collaboration avec Jared Leto un. Selon lui, c’était un super moment sur le plateau, surtout lui le souci du détail de l’acteur impressionné. En outre, il révèle que l’acteur Joker tenait à « Que ce sera fantastique. »

Le Joker dans la Justice League de Zack Snyder

L’idée, l’iconique Méchant DC après son apparition dans « Suicide Squad » ramener et lui donner un rôle dans Justice League être le directeur déjà en 2016 venu. Quand Snyder lui a parlé de ce plan, Leto apparaît enthousiaste à ce sujet pouvoir avoir. C’est pourquoi il a conclu avec les cinéastes sur le sujet: « Je lui suis reconnaissant et je lui suis éternellement redevable d’avoir fait cela. »

Dans quelle mesure le nouveau look du Joker s’intègre bien dans la «Justice League de Zack Snyder», nous ne pourrons probablement pas en juger avant l’année prochaine au plus tôt. Aux États-Unis, la mini-série en quatre parties apparaîtra exclusivement sur le service de streaming HBO Max.On ne sait pas encore si les fans allemands auront également la chance de voir l’épopée DC.

