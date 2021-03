Justice League: le créateur du petit-fils de Darkseid merci pour son affiche

L’héritage de Jack Kirby Dans l’univers DC C’est celui qui reste jusqu’à présent une marque indélébile grâce aux centaines de personnages et d’arcs narratifs créés par cet auteur, considéré comme l’un des plus influents de toute l’histoire de la bande dessinée telle que nous la connaissons aujourd’hui.

L’une de ses plus grandes contributions est la création de Darkseid, le roi tyrannique de la planète Apokolips qui cherche la conquête absolue de l’univers, et que nous pourrons enfin voir dans la nouvelle édition restaurée de « Justice League de Zack Snyder« , Qui atteindra HBO Max dans exactement une semaine.

C’est un méchant que les fans de bandes dessinées ont envie de voir en action et dont Zack Snyder Il a exprimé à plusieurs reprises son enthousiasme en travaillant sur la nouvelle édition du film. En fait, le cinéaste considère Darkseid comme un autre protagoniste du film, il n’hésiterait donc pas à lui donner sa propre affiche individuelle en prévision de sa première.

Cela ne passerait pas inaperçu aux yeux de Jeremy Kirby, petit-fils de son créateur et décédé en 1994. Malgré la rareté de ses paroles, le fait que Jérémie partager l’image via Twitter et envoyer un « Merci » à Snyder Cela a été un geste bienvenu parmi les fans de la maison d’édition.

L’attente pour ce ruban coupé est celle qui s’accompagne d’une sensation douce-amère. Quel que soit l’accueil que vous recevez du public ou des critiques, Zack Snyder assure qu’il n’est pas prévu de reprendre l’histoire qu’il avait prévue comme une saga complète, car ce film présentera une fin ouverte qui serait résolue dans les prochaines tranches,

Les dirigeants de WarnerMedia Ils considèrent également que le lancement de ce film n’affectera pas le développement de leurs prochains films, qui chercheront à avoir un récit plus autonome en termes de relation avec le reste de la franchise.

La restauration de cette nouvelle coupe de la bande a coûté au studio environ 70 millions de dollars, qui ont été investis dans la réédition, la restauration de l’audio et de la vidéo, compléter certains effets visuels et le tournage de séquences supplémentaires au cours de l’été 2020, ce qui ont été signalés comme n’affectant pas la parcelle prévue et n’ajoutent que du matériel supplémentaire.