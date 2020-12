Justice League: la date de sortie de la coupure de Zack Snyder confirmée

La grande mobilisation des fans de l’univers de DC Comics pour voir le matériel de ‘Justice League’ chargé de Zack Snyder est en train de se concrétiser. Il « #ReleaseTheSnyderCut » est devenu réalité lorsqu’ils l’ont officialisé fin mai et ont signifié un nouveau projet qui réunira Batman, Superman, Wonder Woman, Flash, Aquaman et Cyborg, après l’édition de Joss Whedon en 2017 qui ne s’est pas déroulée comme prévu.

Comme annoncé pour la première fois, le lancement du «Coupe Snyder» ce sera via le service de streaming HBO Max, qui n’est actuellement pas disponible en Amérique latine, mais arrivera en 2021. Ce sera une coupe de 4 heures divisée en quatre parties et sera publiée sous forme de mini-série., au lieu d’un film comme on le pensait au départ.

La coupe a déjà présenté sa première bande-annonce officielle à la mi-novembre, avec de grandes images en noir et blanc, accompagnées de la chanson «Halleluja». De plus, ils nous ont donné un premier aperçu de la nouvelle version de Steppenwolf, à qui ils ont également dédié plusieurs mèmes sur les réseaux sociaux pour son apparition. Le directeur s’est récemment entretenu avec Divertissement hebdomadaire et a révélé de nouveaux détails.







Lors de la conversation avec les médias, il a assuré que le film est probablement classé R pour différentes scènes de violence et insultes par Cyborg, puis a expliqué que n’aura pas de scène post-crédits Et enfin Il a déclaré qu’il travaillait à une sortie simultanée dans les salles de cinémaainsi que sur la plateforme. Le dernier détail qui restait à donner était le Date, et Il nous a déjà informés.

+ Quand est sortie la Justice League de Zack Snyder?

Via le réseau social Vero, a demandé un amateur Snyder pour détruire toutes les copies de ‘Justice League’ (2017), quoi Zack répondu: « Je comprends et bien sûr respecte tes sentiments ». Après cette première phrase, il confirma quand le Coupe Snyder: « J’espère juste pouvoir effacer cette version de l’existence avec ce que vous verrez en mars ». De cette façon, il est confirmé que le lancement Ce sera en mars 2021, bien avant la pensée.