Justice League : Gal Gadot se souvient de ses ennuis avec Joss Whedon

La sortie de « Zack Snyder’s Justice League » plus tôt cette année pourrait sembler être le point final de l’histoire de l’un des tournages les plus controversés jamais réalisés dans les studios Warner Bros. Pictures, et pourtant ils continuent d’émerger de détails à ce sujet.

En 2017, juste après le tournage du film, le réalisateur Zack Snyder se retire brutalement de la production en raison de problèmes personnels, poussant Warner Bros à se tourner vers le réalisateur Joss Whedon, plébiscité pour son travail sur « The Avengers » ou la série « Buffy The Vampire Slayer », pour arrêter la production.

Non seulement Whedon prendrait pleinement possession du film pendant la post-production, mais il a également ajouté de nouvelles séquences qui ont sérieusement affecté la vision globale de l’histoire de Snyder. Les accusations que l’acteur Ray Fisher a portées contre le cinéaste deviendraient notoires, ce qui a conduit Warner Bros à mener une enquête sur l’affaire.

Compte tenu du soutien de Jason Momoa à Fisher et des propos de nature vague de Ben Affleck, Gal Gadon aurait fait quelques déclarations sur le sujet sans trop entrer dans les détails, ou du moins lors de ses entretiens avec la presse américaine.

Plus tôt cette année, lors d’une apparition à la télévision israélienne, l’actrice a affirmé que Whedon avait menacé de rendre sa carrière misérable si elle ne suivait pas ses instructions. Lors d’une nouvelle interview avec le magazine Elle, Gadot a révélé s’être sentie « choquée » par le comportement de la réalisatrice, même si elle ne s’est pas sentie intimidée.

« J’ai secoué les arbres dès que c’est arrivé. Et je dois dire que les patrons de Warner Brothers s’en sont occupés. Vous avez le vertige parce que vous ne pouvez pas croire que cela vous a été dit. Et s’il me le dit, il le fait évidemment à d’autres personnes. J’ai juste fait ce que je sentais que je devais faire et c’était dire aux gens que ce n’était pas bien », a déclaré Gadot.

Après l’arrivée de « Zack Snyder’s Justice League », certaines déclarations d’anciens collaborateurs de Whedon soulignent que ce type de comportement avait été mené dans la production de « Buffy contre les vampires ». Bien que Warner Bros n’ait jamais révélé les résultats de l’enquête, le réalisateur s’est séparé de la production de « The Nevers », une série HBO appartenant à WarnerMedia, de sorte que Whedon ne se serait pas terminé de la bonne manière aux yeux de la société.