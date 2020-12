« Justice League »: Gal Gadot parle de son expérience avec Joss Whedon

« Wonder Woman 1984 » a enfin atteint les théâtres, donc les fans de Gal Gadot Ils n’auront plus à attendre pour la voir incarner le personnage, qui reviendra sur les écrans début 2021 dans le nouveau cut de « Justice League » par Zack Snyder, son directeur d’origine.

Les médias ne sont pas à l’abri des polémiques et des tensions générées sur le plateau de tournage lors des reprises faites par Joss Whedon, altérant non seulement le produit final au point d’être méconnaissable de l’original, mais conduirait également à WarnerMedia mener des recherches sur la conduite du réalisateur et de certains producteurs du studio avec les acteurs et l’équipe de production.

Dans une récente interview avec Los Angeles Time, Gadot parlait de son travail sur le film, confirmant qu’il n’aurait pas pleinement apprécié sa collaboration avec Whedon lors des reprises. L’actrice partageait une partie de son expérience sur le plateau pendant le tournage, tout en présentant son soutien à Ray Fisher, qui ces derniers mois a présenté une croisade médiatique contre Whedon et les producteurs Jon Berg et Geoff Johns.

« Je suis content que Rayon dis ta vérité. Je n’étais pas là avec les gars quand ils ont enregistré avec Whedon. J’ai eu ma propre expérience avec lui, ce qui n’était pas la meilleure, mais j’ai fait attention quand cela s’est produit. Je le prends de la meilleure façon et m’en occupe, mais je suis content de Rayon afin qu’il puisse dire sa vérité ».

L’actrice confirmerait dans une autre interview pour Variété qu’elle a participé à l’enquête à la suite des déclarations publiques de Pêcheur avec son expérience du tournage. Bien que WarnerMedia garantirait que « des mesures correctives ont été prises », il n’y avait aucune spécification à cet égard.

«Je ne sais pas non plus ce que cela signifie», commentait-il. Gadot sur la déclaration de l’entreprise. « Je suis curieux de savoir ce qui va suivre. » Malgré le soutien initial de la distribution lors de la promotion du film, Pêcheur révélerait que le comportement de Whedon a été très difficile lors des reprises, étant rapidement soutenu par Jason Momoa.