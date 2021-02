Justice League: écoutez une chanson de la bande originale de Junkie XL

Avec la bande se rapprochant de plus en plus d’atteindre le catalogue de HBO Max, Des détails continuent d’apparaître sur la nouvelle coupe de « Justice League ». A cette occasion, l’une des chansons de la bande originale composée par le compositeur néerlandais Tom Holkenborg, connu dans l’industrie sous le pseudonyme de Junkie XL.

Le travail de Holkenborg aurait été jeté à l’époque Joss Whedon a pris le contrôle de la production après le départ de Zack Snyder en raison de problèmes de nature personnelle, la coupe sortie en salles en 2017 présenterait une bande-son composée de Danny Elfman.

Aimer Snyder, Holkenborg a réussi à retourner en studio pour restaurer et compléter sa musique, qui apparaîtra dans la version renouvelée du film. Musique de WaterTower, filiale musicale de WarnerMedia, partageraient via des plateformes de streaming musical et Youtube un premier look officiel, avec le thème intitulé « L’équipage de Warpower«

Ce serait lors d’une précédente apparition sur un podcast sur la plateforme où Snyder Il partagerait également un bref fragment de l’œuvre du compositeur, où il profiterait également du moment pour louer son travail.

« C’est génial parce qu’il a vraiment fait un travail insensé », commenterait le cinéaste à TJ’ai FilmJunkee. «Nous avons récemment projeté le film à des fins publicitaires et certains des membres de l’entreprise et le superviseur musical de Warner Bros Il était comme ‘Bon Dieu, la musique est incroyable. Junkie Cela l’a déchiré, et oui, c’est vraiment le cas.

Snyder Il a également affirmé avoir fait des demandes pour une sortie de la bande originale au format physique, exprimant qu’il aimerait avoir ces quatre heures de musique sur vinyle, même s’il n’est pas sûr que cela se produise vraiment.

ce n’est pas la première fois Snyder collaborer avec le compositeur. Junkie XL J’aurais écrit à côté de Hans Zimmer la bande originale de « Batman v Superman: l’aube de la justice». Quand il a été remplacé par Danny Elfman, il aurait téléchargé sa frustration via ses réseaux sociaux.

« En tant que mon mentor Hans Zimmer Il m’a dit, vous l’avez réalisé en Hollywood en tant que compositeur jusqu’à ce que vous ayez été remplacé dans un projet. Je pense donc que j’ai finalement obtenu mon diplôme cette semaine », écrivait le compositeur, remerciant l’opportunité offerte par Snyder et j’ai hâte de Warner Bros Bonne chance pour ton projet.