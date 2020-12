« Justice League »: écoutez un extrait de la bande originale de Junkie XL

Les travaux de Zack Snyder dans sa cour de « Ligue de justice”Continuez et le cinéaste a dévoilé un petit avant-goût de ce que cette version étendue de son film a inspiré des DC Comics a à offrir aux téléspectateurs.

Lors d’une apparition récente dans un vlog TheFilmjunkee sur Youtube, Snyder a présenté un fragment de la bande originale composée par Junkie XL (nom d’artiste du compositeur Tom Holkenborg), qui fera partie de cette nouvelle coupe du film.

Snyder Je suppose également qu’il a commencé à montrer le film à certains des dirigeants de Warner Bros., qui peut être un excellent indicateur de l’état actuel de la production.

«C’est génial parce qu’il a fait un travail insensé», dit-il. Snyder sur le travail de Junkie XL. «Nous avons récemment montré le film pour la publicité et quelques autres sujets dans la région et le directeur musical de Warner Bros Je disais juste ‘Bon Dieu, la musique est incroyable. Junkie Il l’a fait. ‘ Et oui, je veux dire que c’est mur à mur. »

Snyder J’assure également qu’il y a quatre heures de matériel qu’il aimerait voir sortir en édition spéciale vinyle. On ne sait pas encore si c’est le travail Junkie XL effectuée avant le remplacement Snyder ou s’il s’agit d’un nouveau matériel.

Souvenons-nous que pour le moment Joss Whedon a repris la production, remplacé Junkie XL avec le compositeur Danny Elfman. Junkie aurait été en charge de composer avec Hans Zimmer la bande originale de « Batman v Superman: l’aube de la justice».

Même si la sortie de cette nouvelle coupe du film a été initialement annoncée comme une sortie exclusive de HBO Max, Snyder a commencé à présenter des indices sur une sortie en salles. Si tel est le cas, le film aurait une cote «R» (pour les adultes). Sa première est prévue en mars 2021.