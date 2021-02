Justice League: découvrez la véritable histoire de la coupe Snyder

Le monde se rapproche de plus en plus de voir enfin la coupe de Zack Snyder de ‘Justice League’. Ce furent des années de mouvements sur les réseaux sociaux par les fans jusqu’à ce qu’en mai 2020 Warner Bros.annonce officiellement que le «Snyder Cut». Ce lundi la véritable histoire du film de super-héros était connue, à travers le média américain Salon de la vanité.

Là, ils ont révélé que Zack Snyder, jusqu’à présent, n’a jamais vu le film sorti en 2017 qui s’est terminé Joss Whedon. Ils assurent que sa femme, Deborah, lui a conseillé de ne pas: « C’était juste … c’est une expérience étrange. Je ne sais pas combien de personnes ont cette expérience. Tu as travaillé sur quelque chose pendant un long moment, et puis tu t’en vas, et puis tu vois ce qui s’est passé. ».

Qu’est-il arrivé à ‘Justice League’ C’était une crise de doute infini: une équipe de cadres qui a perdu confiance en l’architecte des films DC Comics, et un réalisateur au milieu d’une tragédie familiale qui lui a enlevé sa volonté de se battre. Puis vint Joss Whedon et n’a pas repris le long métrage là où Snyder s’était arrêté, mais remanié de manière significative avec des réécritures étendues et des réenregistrements hâtifs.

Le long métrage est sorti en 2017, fait 657 millions de dollars dans le monde, mais à partir de là, ils sont réduits Budget de 300 millions de dollars, 25 dollars de la refonte de Whedon, 100 à 150 dollars de publicité et de marketing, plus les coupes que les théâtres obtiennent au box-office, alors nous parlons de ça il y a eu une perte d’argent, en plus de se moquer des critiques Oui ne pas être du tout aimé par les fans.

Les années ont passé et les adeptes de DC ont continué à se mobiliser sur les réseaux sociaux sous le label « #ReleaseTheSnyderCut », jusqu’en mai 2020, les producteurs de Warner ont réalisé leur souhait, en plus de noter que ce serait une bouée de sauvetage pour tout ce qui s’est passé en 2017, en plus de faire quelque chose de sans précédent dans le service de streaming HBO Max, qui arrivera en Amérique latine en juin.

Après le suicide de sa fille Autumn, Zack et Deborah ils ont passé deux ans totalement dédiés à leurs autres enfants et à leur famille, pour reprendre les actions et réaliser la coupe de ‘La Ligue de la justice’. Ce sera un événement de quatre heures qui aura son lancement officiel le 18 mars 2021 Sur la plateforme HBO.