Justice League de Zack Snyder: tous les six titres de chapitre expliqués

Bien que Justice League de Zack Snyder sera publié sous la forme d’une coupe d’un seul long métrage de quatre heures; le film sera un amalgame de six chapitres différents, chaque chapitre se concentrant sur un seul aspect significatif du scénario. Auparavant, Zack Snyder avait révélé deux de ces six titres sur ses réseaux sociaux, mais maintenant, les poignées officielles du Snyder Cut ont publié les six titres de chapitre du film. Les six titres de chapitres divisent le récit global en six parties, chacune comprenant six sous-intrigues différentes, finalement réunies pour former le Snyder Cut.

Titres des chapitres de la Justice League de Zack Snyder

Chapitre I: Ne comptez pas dessus, Batman

Chapitre II: L’âge des héros

Chapitre III: Mère bien-aimée, fils bien-aimé

Chapitre IV: Changer la machine

Chapitre V: Tous les chevaux du roi

Chapitre VI: Quelque chose de plus sombre

Ce n’est pas la première fois qu’un grand film hollywoodien adopte une approche chapitre par chapitre pour raconter une histoire. Le réalisateur Quentin Tarantino est célèbre pour avoir divisé ses récits en chapitres, bien qu’ils soient tous interconnectés et décrivent des événements se produisant parallèlement aux autres chapitres, se combinant finalement pour former le point culminant ultime. Et c’est le même cas avec Justice League de Zack Snyder. Voici comment ces six chapitres peuvent se connecter à l’énorme cliffhanger avec lequel Zack Snyder a taquiné la fin de son film.

Partie I: Ne comptez pas dessus, Batman

La partie introductive a été intitulée « Ne comptez pas dessus, Batman », ce qui est assez explicite. La partie avec Batman de Ben Affleck à la recherche des super-héros, à commencer par Aquaman, a été en partie incluse dans la coupe théâtrale de Ligue de justice. Certaines d’entre elles provenaient des images originales prises par Snyder lorsque la production était sous son contrôle. Le premier chapitre ici explorera Bruce Wayne tendre la main à ces héros, pour les regrouper contre quelque chose qu’il « a vu dans une prémonition ». Mais Batman se verra probablement montrer la porte par tous.

Batman, qui était rempli d’un nouvel espoir de gentillesse et de bien dans le monde après le sacrifice de Superman, sera confronté à une situation stressante où il devra se préparer à la menace à venir; mais ne trouvera aucune aide de personne. Dans la coupe théâtrale, cette partie était réduite en atomes; cependant, depuis Ligue de justice de Zack Snyder Cela va être assez long, nous pourrions avoir un examen plus approfondi de son état angoissant, où il tente de rassembler une équipe désorientée, uniquement pour que la menace imminente, Steppenwolf, le rejoigne avant qu’il ne puisse s’y préparer.

Partie II: L’ère des héros

« Ils ont dit que l’âge des héros ne reviendrait jamais ». Le deuxième chapitre traitera non seulement des héros actuels qui s’unissent pour former une nouvelle ère de défenseurs de la Terre, mais également de l’invasion précédente de la planète par Darkseid et ses forces de Parademons d’Apokolips. C’est la partie qui a été en grande partie supprimée et en partie remplacée par Steppenwolf à la place de Darkseid dans la coupe théâtrale. The Age of Heroes nous ramènerait dans le temps et serait le premier aperçu des Uxas de Ray Porter (qui à ce moment-là n’aurait pas pris le nom de Darkseid) et de son combat contre les forces combinées des hommes, des amazones, des atlantiens, des lanternes. , et d’autres.

Zack est connu pour raconter des histoires non linéaires, et The Age of Heroes pourrait en être un. Il peut aller et venir dans le temps pour dépeindre les deux différentes équipes de héros contre le mal. Il est possible que cela culmine avec la première bataille des héros contre Steppenwolf. Dans la coupe théâtrale, Joss Whedon a apporté des changements drastiques à cette séquence, atténué l’action brutale et ajouté des blagues inutiles à Ezra Miller pour détruire davantage l’importance de la scène. La vision de Zack va certainement être plus bourrée d’action et peut être écrite différemment de ce que nous avons vu précédemment.

Partie III: Mère bien-aimée, fils bien-aimé

Cette partie pourrait concerner le plan de Bruce pour ressusciter Superman d’entre les morts. Ou, cela pourrait être un focus sur les plans de Steppenwolf avec les Mother Boxes.

Nous connaissons Steppenwolf, dans Justice League de Zack Snyder, est obligé de servir Darkseid et tente de sortir de son esclavage. Il est possible qu’une partie du plan de Steppenwolf pour voler les boîtes mères inclue son programme pour mettre fin à sa servitude et être libéré des chaînes de son neveu. Ici, le fils et la mère pourraient indiquer les boîtes mères et le fils, Steppenwolf.

D’un autre côté, ici le fils pourrait signifier Clark, et la mère pourrait indiquer Martha. Martha a été une partie importante de la vie de Clark et la source du lien entre Batman et Superman. Bien que « Martha Scene » ait rencontré des réponses mitigées, elle était profondément liée à Batman. Entendre le nom de Martha rappela à Bruce l’homme qu’il était autrefois et ses jours de lutte contre le crime pour de bon alors qu’il avait l’espoir que les choses s’améliorent. Marthe a été la première étape dans la restauration de son espoir dans le bien, ainsi que dans le nettoyage de sa conscience. Ici, Bruce pourrait s’occuper de la résurrection de Superman et de ses retrouvailles ultérieures avec sa mère, qui, à leur tour, « uniraient » finalement la Ligue.

Partie IV: Changer la machine

« Change Machine », si cette spéculation est correcte, pourrait être la partie la plus séduisante de la saga épique de 4 heures. Cette partie peut présenter la séquence Knightmare, qui présenterait le retour du Joker de Jared Leto au DCEU. La séquence Knightmare dans Justice League de Zack Snyder mettrait en vedette Batman, Flash et Cyborg collaborant avec Joker pour voler une Mother Box, que l’équipe utiliserait ensuite pour renvoyer Flash dans le temps et avertir Bruce de l’avenir dévastateur.

Le mot «changement» dans le titre du chapitre le révèle, et comme il est passé la moitié du film au moment où la partie IV apparaîtra à l’écran, ce serait le moment idéal pour assister à l’avenir alternatif qui hantait Bruce auparavant dans une prémonition.

Partie V: Tous les chevaux du roi

Les « Chevaux » pourraient être allégoriques aux Quatre Cavaliers de l’Apocalypse. Darkseid gouverne la planète appelée Apokolips et a Desaad, Granny Goodness et Steppenwolf comme assistants. Cela pourrait indiquer l’invasion planifiée de la planète, un aperçu de celle-ci que nous avons vu dans la bande-annonce, où Darkseid est entouré de milliers de Parademons, servant dans son armée.

Mais une meilleure conceptualisation de ce titre semble être l’union ultime de Justice League qui mène le combat à Steppenwolf à la fin du film. Cela pourrait indiquer la confrontation finale lorsque toute l’équipe, y compris Superman, arrivera enfin à former la Ligue, ce que Bruce avait espéré. Cela pourrait même culminer avec la formation du Hall of Justice, un manoir Wayne rénové, avec Brice établissant une base pour l’équipe. Selon les détails qui ont refait surface auparavant, la partie conduirait également à la mort de Steppenwolf, où Wonder Woman le décapiterait avant qu’il ne puisse s’échapper via un tube à flèche.

Partie VI: Quelque chose de plus sombre

Eh bien, ce serait la scène qui aurait pu préparer l’avenir de DCEU. Zack lui-même a révélé que son envisagé Ligue de justice était une amorce pour deux autres films, sur lesquels Warner Bros. n’a pas l’intention de travailler. Ce serait la partie où la plus grande menace, Darkseid, entrerait en préparation pour une action réelle à l’avenir. Ce serait également la partie où l’énorme camée que Snyder a taquiné fera son apparition, donnant de l’espoir pour Justice League 2 et 3.

Bien que l’avenir de DCEU et de Snyderverse de Zack soit actuellement sous des ombres profondes et sombres, nous espérons que le point culminant de ce film conduira Warner Bros.à sanctionner le plan original de Zack pour DCEU.

Le film, qui était censé sortir en tant que mini-série en quatre parties, a finalement été annoncé comme un film unique après que Snyder eut estimé que ce serait trop pour le public d’attendre une semaine les épisodes. Et c’est une pensée sage car une mini-série aurait entravé l’essence de l’histoire et l’héritage de DCEU que ce film est censé établir. Comme le montrent tous les détails sur le film, il va certainement être complètement différent de la déception théâtrale que nous avons tous vue en 2017. Sous le contrôle créatif de Zack Snyder, le film a subi des reprises, a obtenu du travail VFX supplémentaire, restauré les arcs de caractère d’origine, et est terminé comme une coupe R-Rated. Le contrôle créatif que Snyder a reçu sur son projet de passion a été rendu possible après avoir abandonné ses paiements pour son travail de finition sur le film.

Quant au plan d’un en six parties Ligue de justice, Snyder a déjà déclaré que cela permettrait aux téléspectateurs de prendre de courtes pauses entre le long métrage. Cela permettrait également aux gens de saisir et d’analyser chaque partie et peut-être de discuter des possibilités avant de reprendre le film. Ces six chapitres seraient comme des points de contrôle, chacun concluant une sous-intrigue à chaque fois, menant finalement à la bataille décisive et à la fin du cliffhanger dont nous sommes tous passionnés. Pourtant, si vous aimez trop Justice League de Zack Snyder, vous pouvez simplement consommer tout le frisson qu’il a à offrir en une seule séance, ce que je ferais personnellement de mon mieux.

Justice League de Zack Snyder serait diffusé dans le monde entier sur HBO Max et les plateformes partenaires le 18 mars. Le film est écrit par Snyder et Chris Terrio; et les stars Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Ray Fisher, Jason Momoa, Ezra Miller, Amy Adams, Diane Lane, Willem Dafoe, Jeremy Irons, JK Simmons, Connie Nielsen, Amber Heard, Kiersey Clemons, Harry Lennix, Zheng Kai, Peter Guinness, Jesse Eisenberg, Joe Manganiello, Ciaran Hinds, avec Ray Porter et Jared Leto.

