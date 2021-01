Justice League de Zack Snyder sera un film de 4 heures, pas une mini-série

Il s’avère Justice League de Zack Snyder ne sera pas distribué en plusieurs fois sur plusieurs semaines. Le réalisateur a confirmé que sa nouvelle version de l’équipe de super-héros, communément connue sous le nom de Snyder Cut, sera publiée en même temps, sous forme de film. Cela signifie que les fans ont droit à une version de près de quatre heures du film de super-héros, ce qui en fait facilement l’un des plus longs jamais produits. Planifiez vos pauses pipi en conséquence et ayez le bouton de pause à portée de main.

Le Snyder Cut devrait faire ses débuts plus tard cette année sur HBO Max. Bien qu’aucune date précise n’ait été révélée, elle devrait arriver en mars. Alors que le projet se préparait encore dans les coulisses de l’année dernière, il a été initialement rapporté que Zack Snyder’s Ligue de justice arriverait comme une mini-série en quatre parties. Compte tenu de sa longueur, et étant donné que cela fournirait plus de jus pour HBO Max, l’étaler sur quelques semaines, cela semble logique. Mais Snyder a maintenant déclaré que ce ne serait pas le cas.

Comme c’est souvent le cas, le cinéaste s’est rendu sur le site de réseautage social Vero pour partager une mise à jour sur la progression du film. Snyder a révélé une image des coulisses disant: « Une tasse de thé à Co3 travaillant sur ZSJL. » Dans la section des commentaires, quelqu’un a demandé s’il serait publié en série en quatre parties, comme cela avait été indiqué précédemment, ou en tant que film en un seul coup. Snyder a simplement répondu par « One shot ». Donc là nous l’avons. Indépendamment de ce que HBO Max décide d’en faire après coup, le film sera, à tout le moins, initialement publié en une seule fois.

La coupe originale et théâtrale de Ligue de justice, sorti en 2017, durait environ deux heures. Cela signifie que la version de Zack Snyder sera beaucoup plus longue. Même ainsi, il a toujours été conçu comme un film, il est donc logique que le cinéaste s’en tienne à cela. WarnerMedia a finalement déboursé 70 millions de dollars supplémentaires ou plus pour lui permettre de terminer sa vision, y compris quelques reprises. On pourrait dire que cela ne conviendrait pas à sa vision de le sortir en série. Snyder a également déclaré que l’espoir était de donner à cette nouvelle version une sortie en salles, qui sera probablement notée R.

Snyder a quitté la production originale à la suite d’une tragédie familiale. Joss Whedon a ensuite été embauché pour superviser les réécritures et les reprises qui ont considérablement modifié le film. Le résultat a été un blockbuster extrêmement coûteux qui a rencontré une réponse tiède. Dans la foulée, les fans ont commencé à faire campagne pour avoir le studio #ReleaseTheSnyderCut. Après des années de travail acharné, cela a payé.

Cette coupe de quatre heures ne contiendra qu’environ 25% des images que nous avons vues précédemment. Le reste sera nouveau. Cela inclura des changements majeurs, tels que l’inclusion du méchant Darkseid, davantage de Cyborg de Ray Fisher et même du Joker de Jared Leto. Nous allons également voir Martian Manhunter, interprété par Harry Lenix, et plus encore Deathstroke de Joe Manganiello. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant à mesure que de plus amples détails seront disponibles. Cette nouvelle nous vient directement de Vero de Zack Snyder.

Zack Snyder confirme #ZackSnydersJusticeLeague sera un film de 4 heures, pas une mini-série. pic.twitter.com/Tpk6M9EByb – Revues par Brooks (@brookstweetz) 17 janvier 2021

