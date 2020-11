Justice League de Zack Snyder pour obtenir une version IMAX en noir et blanc?

Zack Snyder’s Ligue de justice arrivera l’année prochaine, et il semble que nous aurons la chance de regarder en couleur ou en noir et blanc. Peut-être pas au début, mais au moins à un moment donné. Snyder semble tirer le meilleur parti de la fin du soi-disant Snyder Cut et a révélé qu’il prévoyait de terminer une version IMAX en noir et blanc du film.

Récemment, le cinéaste a publié une nouvelle bande-annonce pour le Snyder Cut of Ligue de justice, qui a été fait en noir et blanc. Au cours d’une interview sur la sortie, qui fera son chemin vers HBO Max en tant que mini-série l’année prochaine, Snyder a révélé qu’il considérait la version IMAX en noir et blanc comme sa version idéale du projet. Voici ce qu’il avait à dire à ce sujet.

« Ma version idéale du film est la version IMAX en noir et blanc du film. C’est pour moi l’expérience la plus centrée sur les fans, la plus pure et la plus de la Ligue de la Justice. »

Mais il semble que ce ne soit pas quelque chose qui vivra simplement au pays des pensées idéales et pleines d’espoir. Zack Snyder a également fait une analyse détaillée de la bande-annonce sur Vero, son site de réseautage social de choix. Au cours de la panne, il a discuté de son amour pour le noir et blanc et a révélé qu’il prévoyait de colorer le film entier dans le style de la bande-annonce, suggérant que nous allions le voir à un moment donné.

« Comme c’est génial dans toute sa splendeur monochrome. Pendant longtemps, le film a vécu avec moi dans ce que j’appellerais sur mon ordinateur. Et c’est ainsi que j’ai regardé le film pendant deux ans ou peu importe, en noir et blanc. En fait, c’était en noir et blanc que je devais créer moi-même. Donc ce n’était pas aussi riche que ça. Et j’ai hâte de colorier le film entier de manière professionnelle dans un monochrome vraiment riche et magnifique et de pouvoir faire tout le des petits trucs, des trucs d’impression que j’adore. Donc, nous verrons ça, j’ai l’impression qu’en développant ça, ce sera encore plus personnalisé. Alors c’est excitant. «

Ligue de justice est sorti en salles en 2017 mais la version arrivée il y a trois ans ne représentait pas la vision originale de Zack Snyder. Joss Whedon est arrivé après que Snyder ait quitté le projet et a été chargé de réécritures et de reprises importantes. Le résultat final était un départ massif de ce que Snyder avait en tête.

L’année prochaine, nous verrons enfin ce qu’était tout le bruit de « Release the Snyder Cut » quand il atterrit sur HBO Max. Nous allons voir Darkseid. Nous allons voir près de quatre heures de Batman, Aquaman, Wonder Woman, The Flash et Cyborg sauver le monde d’un Steppenwolf nouvellement conçu. Zack Snyder’s Ligue de justice n’a pas encore de date de sortie fixée, mais elle arrivera dans le courant de 2021. Vous pouvez consulter la conversation complète avec Snyder sur la chaîne YouTube TheFilmJunkee.

Sujets: Justice League, Snyder Cut, IMAX