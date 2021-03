Justice League de Zack Snyder: la bande originale du film le plus attendu de l’été | 45S

L’attente est terminée. Ce 18 mars, le nouveau film de La Ligue de la justice, mais cette fois la version du réalisateur Zack Snyder. Un film de 4 heures où l’on peut voir une séquence d’événements renouvelée, des effets spéciaux entre autres caractéristiques de cette saga de DC.

Dans ce nouvel opus (et sans rentrer dans les spoliers), Batman ne veut pas que le sacrifice de Superman soit vain, alors il décide de recruter Aquaman, Wonder Woman, Flash et Cyborg pour combattre la nouvelle menace qui pèse sur la terre. Avec des performances de Ben Affleck, Gal Gagdot, Jason Momoa, Ray Fisher et Ezra Miller, ce long métrage promet beaucoup.

Sur cette note, Nous vous présenterons la bande originale du film, réalisée presque principalement par DJ Junkie XL. Ces chansons sont totalement nouvelles par rapport à ce que nous avons entendu dans la version 2017, il faut donc écouter de formidables créations musicales.

Certains que nous allons entendre ici, en tant que version de « Hallelujah » a une signification particulière. Cette chanson, selon le réalisateur lui-même, était la chanson préférée de sa fille qui s’est suicidée en 2017. Cette chanson a été chantée à ses funérailles, qui lui sert d’hommage.

Sans plus tarder, nous vous laissons la bande originale de Justice League de Zack Snyder ici sur Spotify et la playlist sur YouTube.