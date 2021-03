Justice League: Amber Heard réagit à son rôle dans ‘Snyder Cut’

Les Poulettes Bijoux Bracelet Double Tour Lien Etoiles et Trèfle Argent - Classics - Role pale

Bracelet lien et médaille porte bonheur argent, un bracelet raffiné et léger. Un bijou de créateur de Stéphanie Ducauroix. Bracelet lien coton étoile, ajustable, composé d'un trèfle au milieu de 2 perles en argent 925 et de 2 autres perles d'argent à chaque extrémités du lien. Bijou livré dans son écrin Les