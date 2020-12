« Justice League »: 5 écrivains qui ont redéfini l’équipe des héros

Créé par l’écrivain Gardner Fox et l’artiste visuel Mike Sekowsky, la « Ligue de justice« (Justice League) perpétue la tradition initiée par ses prédécesseurs, le »Société de justice«Réunir les plus grands héros de l’univers DC dans un groupe qui cherche à défendre à tout prix la terre de ses pires menaces.

L’impact de cette équipe de héros dans la culture populaire a été si grand qu’il a été le catalyseur de merveille republier les histoires de super-héros. Au fil des décennies, divers auteurs de la maison d’édition ont réussi à apporter des points de vue divers sur ce que représente cette équipe. Voici quelques-uns des plus remarquables.

1.- Mark Waid

À ce stade, il est impossible de parler de « Ligue de justice« Sans faire référence à »Règne vienne», Un roman graphique qui a commencé sa publication en 1996. Dans une société pleine de métahumains, un Lex Luthor qui dirige de grandes forces du mal et certains Les Nations Unies cherchant à éliminer tous ceux qui possèdent des super pouvoirs, les membres de l’équipe d’origine doivent faire face à cette situation, accompagnés d’une nouvelle génération de héros en formation.

En outre, Waid aurait écrit « JLA: première année», Qui raconte une nouvelle histoire d’origine sur la formation de l’équipe dans le pays d’après-crise, l’un des événements qui a marqué le plus la maison d’édition.

2.- Marc Wolfman

Bien que l’auteur n’ait jamais écrit directement dans la bande dessinée de « Ligue de justice», S’il est responsable d’un événement qui a directement affecté ses membres et, accessoirement, dans tout l’univers DC: « Crise sur des terres infinies».

L’histoire commencerait un redémarrage complet de l’univers DC dans son intégralité, affectant depuis ses origines, ses motivations, ses personnalités et même ses alliances et ses ennemis. Les histoires après cet événement seraient très différentes, donnant le ton à la construction de ce que l’on sait aujourd’hui dans la bande dessinée.

3.-Brad Meltzer

Cet auteur n’aurait écrit que douze numéros du « Justice League of America». Sa plus grande contribution a été grâce à une histoire intitulée «Crise d’identité« , Qui ne concernait pas seulement la mort de Sue Dibny. Il serait révélé que certains des plus grands adversaires de la Ligue ont été effacés de leur esprit.

Cela a contribué à recontextualiser certaines des aventures les plus célèbres et reconnues des héros de DC, présentant également de nouveaux alliés et récupérant des éléments classiques tels que « La salle de justice « .

4.-Scott Snyder

Après quelques années où l’équipe de personnages est restée quelque peu terne, Snyder prendrait la tête de ses histoires entre 2018 et 2020. Ses tirages présenteraient une lutte acharnée contre «Légion funeste», Qui cherchent à reconstruire l’univers à volonté avec l’aide de La vie, créateur du multivers. Cela servirait de préparation à la saga de « Dark Knights: Métal».

5.-Grant Morrison

Les titres mettant en vedette l’équipe de héros traversaient des moments difficiles dans leurs ventes jusqu’au moment où ils sont arrivés Morrison, qui écrirait ses histoires en rendant gloire à sa formation classique: Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, Lanterne Verte, Aquaman et Martian Manhunter.

Ses histoires chercheraient à reconstruire la réputation de l’équipe avec de nouvelles menaces et des affrontements avec des méchants classiques qui faisaient écho à ses meilleures années, dans un processus lent et tranquille afin que JLA prendre sa place légitime dans DC Comics.