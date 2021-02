Justice League 2 ne se produit pas, Zack Snyder dit que Warner Bros. n’a aucun intérêt

Il y a trois ans, il semblait que le plan original de 5 films du cinéaste Zack Snyder au sein du DCEU qui a commencé avec Homme d’acier et devait se terminer par un Ligue de justice la trilogie n’était plus. Maintenant, même si Snyder a finalement terminé la première partie de la trilogie, qui devrait sortir sur HBO Max le mois prochain, le cinéaste a admis lors d’une récente interview que Warner Bros. ne montrait aucun intérêt à lui permettre de faire le reste du film. Ligue de justice trilogie ou même juste une suite avec Ligue de justice 2.

« La réalité est, pour autant que je sache, il n’y a aucun intérêt et / ou appétit pour faire plus de ces films de Warner Bros. Avec moi, de toute façon. Mais je ne pensais pas que faire ça, finir ce film correctement arriverait jamais. Mais j’ai fait de mon mieux pour – en ce qui concerne la création de la Justice League, ces différentes personnalités étant réunies – cette idée, c’est ce dont parle ce film … Il y a une suggestion bien sûr dans le film, comme il y en aurait être dans l’un de ces films, dans un univers plus vaste qui existe toujours. «

Le sort du DCEU a toujours été intimement lié au sort du soi-disant «SnyderVerse». Si Snyder s’en va, alors Henry Cavill en Superman, Ben Affleck en Batman, Jared Leto en Joker et de nombreux autres acteurs qui faisaient partie de l’univers cinématographique de DC tel qu’imaginé par Snyder. Dans le passé, Snyder a déclaré qu’il était simplement heureux d’être autorisé à faire la coupe Snyder du premier Ligue de justice film, et est fier de la direction que d’autres cinéastes ont donnée au DCEU.

« Je ne m’attends pas à ce qu’il y ait plus de films que celui-ci. Si cela se produisait, ce serait incroyable – mais ce pont est loin. Franchement, je suis cool. Écoutez, vous avez Wonder Woman, vous avez Aquaman , vous avez ce nouveau film Flash. Ce sont tous des branches d’un arbre que j’ai planté il y a longtemps. Je ne pourrais pas être plus fier, je ne pourrais pas être plus enthousiasmé par ce qui se passe avec Wonder Woman 1984. C’est incroyable, ceux-là Patty est un génie et Gal est la plus grande Wonder Woman de tous les temps. Chaque fois que ces gars ajoutent un chapitre au monde, c’est génial, mais pour moi, j’ai une vision très singulière de la façon dont mon morceau est censé se dérouler. «

Justice League de Zack Snyder stars Ben Affleck comme Batman, Gal Gadot comme Wonder Woman, Henry Cavill comme Superman, Amy Adams comme Lois Lane, Jason Momoa comme Aquaman, Ezra Miller comme The Flash, Ray Fisher comme Cyborg, Jeremy Irons comme Alfred Pennyworth, Diane Lane comme Martha Kent , Ray Porter comme Darkseid, Ciarán Hinds comme Steppenwolf, Jesse Eisenberg comme Lex Luthor et JK Simmons comme commissaire Gordon.

Le film voit les héros les plus puissants de la Terre se rassembler pour combattre les forces de l’envahisseur extraterrestre Steppenwolf et de son seigneur maléfique Darkseid. Justice League de Zack Snyder arrive sur HBO Max le 18 mars.

Sujets: Justice League 2, Justice League