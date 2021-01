Justice League 2 ne se produit pas encore, Zack Snyder n’a pas de futurs projets DCEU

Justice League de Zack Snyder sera la fin de la ligne pour le réalisateur en ce qui concerne l’univers DC. Dans une nouvelle interview, le réalisateur a officiellement annoncé que lui et le studio n’avaient pas l’intention d’aller de l’avant après la sortie de HBO Max en mars. 2020 s’est avérée être une année vraiment difficile pour tout le monde, mais il y avait quelques points positifs, avec l’annonce officielle du Snyder Cut en faisant partie. Les fans de DC, ainsi que Snyder, ne peuvent toujours pas croire que cela se passe vraiment.

Depuis qu’il a été annoncé que Zack Snyder retravaillait avec Warner Bros.pour terminer sa version de Ligue de justice, Les fans de DC se demandent si c’est le début d’un nouveau partenariat. Après tout, le studio vient de donner au réalisateur des millions pour achever sa vision, alors pourquoi ne considéreraient-ils pas cela comme un investissement pour l’avenir? Il s’avère qu’il n’y a aucun plan pour aller de l’avant. Snyder avait ceci à dire lorsqu’on lui a demandé s’il était possible d’en faire plus.

« Ecoute, je n’ai jamais pensé que je serais là pour faire ça. Je ne pensais pas que je finirais Ligue de justice. La vérité est, et cela a été largement rapporté, et je n’ai aucun problème, c’est un vieux film. C’est un film vieux de plusieurs années sur lequel je travaille. L’univers DC est parti et s’est ramifié et a fait sa propre chose et c’est bien. En ce qui concerne ce que j’ai fait et en ce qui concerne ma vision de ce que je voulais faire avec ces personnages et du voyage que je voulais qu’ils poursuivent, il est bien connu que j’avais prévu plus de films, cinq films ou quelque chose du genre, mais je » m occupé. J’ai beaucoup de choses à faire. Est-ce cool que les fans aient autant confiance en la trajectoire? Oui, c’est incroyable, et je ne pourrais pas être plus heureux et je suis ravi qu’ils voient Ligue de justice afin qu’ils puissent vraiment boire tout l’élixir de Ligue de justice. Mais est-ce que je continuerais? Je n’ai pas l’intention de le faire. Mais comme je l’ai dit, je ne pensais pas être là, alors qui sait? «

Bien qu’il n’y ait pas de plans pour que Zack Snyder continue avec DC, tout est possible. le Ligue de justice le déploiement sur HBO Max pourrait finir par être massif, ce qui verrait plus que probablement le studio revenir à Snyder pour plus. Quoi qu’il en soit, il semble que le réalisateur soit parfaitement heureux dans tous les cas et est ravi que les fans voient enfin ce qu’il a promis pendant toutes ces années.

Lorsqu’on lui a demandé un avenir avec DC après Ligue de justice, Zack Snyder n’était pas sûr, même s’il avait des idées à faire. « Je ne pense pas que quelque chose va arriver tout de suite, mais Jim [Lee] et j’ai beaucoup parlé, et nous avons beaucoup parlé de peut-être faire un livre ou une bande dessinée plus tard « , a déclaré Snyder. » Mais nous n’avons rien verrouillé. Si c’est une chose qui serait intéressante pour le fandom, ils peuvent toujours demander à Jim à ce sujet (rires). Mais j’adorerais absolument faire une bande dessinée. »À ce stade, les fans de DC aimeraient probablement voir comment la vision de Snyder allait se dérouler, quel que soit le support sur lequel elle sort.

The Snyder Cut sera présenté en première sur HBO Max à un moment donné en mars. Une date de sortie officielle n’a pas encore été annoncée afin de laisser Wonder Woman 1984 avoir tout le temps promotionnel pour le moment. Une fois que cela se terminera, Snyder et le studio lanceront une campagne promotionnelle appropriée, qui, selon le réalisateur, impliquera une autre bande-annonce complète. Vous pouvez consulter l’intégralité de l’interview avec Zack Snyder ci-dessus, grâce à la chaîne YouTube Comic Book Debate.

Sujets: Justice League 2, Justice League, Snyder Cut, HBO Max, Streaming