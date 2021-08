Justice League 2: Jason Momoa plaisante, Warner Bros. doit l’appeler pour le diriger

Lorsque Ligue des justiciers arrivé pour la première fois dans les cinémas en 2017, la réaction n’était pas celle que Warner Bros. et DC espéraient. Avance rapide de quelques années et la volonté pure de millions de fans de la coupe légendaire du film de Zack Snyder a finalement été rendue publique, doublant presque la durée du film et réécrivant principalement toute l’histoire par rapport à la version originale. Bien qu’il ne soit toujours pas considéré exactement comme un canon pour l’univers DC, bien que certains prétendent que le DCEU est tellement désaligné qu’il ne fait probablement pas trop de différence, parler d’une suite était inévitable et a fait son apparition dans de nombreuses interviews récentes, telles que comme un avec CinemaBlend d’Aquaman lui-même, Jason Momoa, qui était heureux de partager des réflexions plutôt audacieuses sur une suite.

Jason Momoa a été l’une des premières stars à apporter son soutien au mouvement #ReleaseTheSnyderCut, faisant sensation lorsqu’il a affirmé avoir vu la coupe et l’a qualifiée de « malade » très tôt, ce qui n’a servi qu’à alimenter un feu déjà rugissant. Alors, porterait-il ce genre d’enthousiasme sur une suite? Eh bien, voici ce qu’il a dit :

« Je pense qu’ils attendent que je le réalise. Ils attendent essentiellement que Warner Bros. m’appelle et me dise : ‘Jason, je t’aime. J’aime ce que vous faites. J’adore le film. J’aime Gentille fille. Hé, faisons appel à Brian Mendoza, faisons en sorte que Jason Momoa produise et réalise le nouveau Ligue des justiciers.’ On dirait : ‘Vous savez quoi les gars ? Étaient en.' »

Alors que la réponse était clairement une réponse humoristique, il pourrait bien y avoir une part de vérité dans le scénario ironique. Momoa est actuellement très impliqué avec Warner Bros, apparaissant dans leur Dune refaire et Aquaman et le royaume perdu très bientôt, et il s’est de plus en plus impliqué dans les coulisses de ses films, alors même si la probabilité qu’il réalise quelque chose d’aussi gros que Ligue de justice 2 est un peu tiré par les cheveux en ce moment, il n’y a rien à dire qu’il n’aura pas son mot à dire de derrière la caméra en plus d’apparaître devant elle.

Tout cela repose cependant sur le feu vert insaisissable donné par Warner Bros. pour tout type de suivi. Avec La brigade suicide apportant l’action de super-héros R-rated dans les cinémas au début de ce mois et gagnant tout un tas d’éloges dans le processus, DC et Warner Bros ont également Le flash film, Le Batman, Aquaman et le royaume perdu, un potentiel Wonder Woman 3 et plus actuellement sur l’ardoise pour suggérer que, dans une certaine mesure, une seconde Ligue des justiciers film sera une considération. Avec Le flash ramenant Michael Keaton dans le rôle de Batman, il semble que même si certaines des stars passent avant que cela ne se produise, il y a une règle de ne jamais dire jamais d’Hollywood qui s’applique beaucoup à ce genre de film, et nous pourrions voir l’original Justice League l’équipe revient sur grand écran. Cette nouvelle nous vient de Cinema Blend.