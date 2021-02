Juste pour que vous sachiez, vous ne pourrez pas importer votre sauvegarde dans MLB The Show 21

Au cours des dernières années, Sony San Diego vous a permis d’extraire votre sauvegarde d’une itération précédente de MLB The Show dans la dernière. C’est une aubaine pour des modes comme Franchise, car une saison de baseball complète se compose au nord de 100 matchs, et ceux-ci peuvent prendre des mois. Cependant, si vous prévoyez de commencer une nouvelle saison dans MLB The Show 20 en préparation de MLB The Show 21, nous vous recommandons de reconsidérer.

Une page FAQ sur le site officiel de la série révèle qu’il n’y aura pas d’options de sauvegarde d’année en année dans la dernière version de la version. « Non, les sauvegardes annuelles ne seront pas prises en charge dans MLB The Show 21. Nous n’avons rien à partager sur l’avenir de la fonctionnalité, mais nous sommes conscients de sa popularité dans la communauté. »

Il est peut-être intéressant de noter que le développeur a confirmé que la progression de la sauvegarde passera d’une console à une autre, ce qui signifie que vous pourriez techniquement commencer à jouer sur une PlayStation 4 et récupérer une Xbox Series X. Cela nous suggère qu’il aura une solution en place pour aller de l’avant. , mais cela signifie évidemment que votre progression actuelle est bloquée dans le jeu actuel.