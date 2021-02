Juste des rumeurs? Mercedes prépare un modèle inférieur aux classes A et GLA

Si la nouvelle peut plaire à tous ceux qui rêvent d’avoir une Mercedes-Benz, c’est, juste et du moins pour l’instant, une rumeur: la marque de la star s’apprête à faire connaître un nouveau modèle, de positionnement en dessous (!) De la Classe A .

Bien que surprenante, la rumeur naît à travers une publication traditionnellement bien informée sur les subtilités de Mercedes-Benz, également l’Autobild allemand, qui fonde son actualité sur une communication interne de la marque, dans laquelle elle annonce la prochaine actualité, aussi bien pour 2022, que pour 2023.

Ainsi, bien que l’essentiel de l’actualité soit déjà connu et ait même été diffusé, les deux derniers modèles de cette liste, inconnus jusqu’à présent, n’ont cessé de faire sensation. A commencer par la promesse d’une proposition, dont la position sera inférieure à la classe A actuelle!

Le concept EQA

Bien que cette hypothèse puisse être considérée avec un certain scepticisme, il est également vrai que ce n’est pas la première fois que cette hypothèse se pose. Au contraire, les premières rumeurs concernant cette possibilité sont apparues en août 2020, lorsque l’ingénieur responsable du développement des véhicules compacts, Axel Heix, a admis, avec le maximum responsable des tests de nouveaux véhicules, Johen Eck, que de nouveaux véhicules plus petits pourraient apparaître. , grâce à l’extrême flexibilité de la plateforme MFA.

Toujours selon Autobild, le nouveau modèle d’entrée de Mercedes-Benz devrait se faire connaître en 2022, avec des dimensions plus courtes que l’actuelle Classe A, en plus de seulement trois portes, un peu à l’image du concept EQA dévoilé en 2017. Depuis la même publication progresse maintenant que, malgré l’image la plus aventureuse du concept, le futur modèle apparaîtra moins audacieux et sans système de traction intégrale.

Quant au SUV le plus basique, il devrait être annoncé en 2023.

Enfin, il est important de souligner à nouveau que tout cela vit, au moins pour l’instant, dans le domaine des conjectures, notamment parce que, il n’y a pas si longtemps, le PDG de Daimler, Ola Källenius, a défendu que Mercedes est allée trop loin dans ce qui concerne les modèles compacts. . Dépasser, même et selon le même responsable, ce dont la marque a vraiment besoin.

Il reste donc à attendre les prochaines fois, pour, comme le dit la sagesse populaire, voir où s’arrête la mode…

