Juste à temps pour Joe? Les cas de Covid-19 aux États-Unis ont chuté d’un record de 35% au cours des trois dernières semaines

Les cas de Covid-19 aux États-Unis ont diminué de 35% en trois semaines, une baisse record qui coïncide commodément avec l’ascension du président Joe Biden – et une poignée d’autres explications que les médias ont ignorées.

Le New York Times a publié jeudi des statistiques encourageantes, créditant « les tout premiers stades de l’immunité collective»Et une augmentation possible du port de masque et de la distanciation sociale. Le journal n’a fourni aucune preuve pour aucune des allégations, les qualifiant de « explications possibles. »

« Les États-Unis n’ont jamais connu de déclin brutal et soutenu des nouveaux cas de coronavirus – jusqu’à peut-être maintenant», Déclara le journal dans un timide écart par rapport à son calomnie habituelle.

Le Times n’a pas pu s’empêcher de créditer le nouveau président Joe Biden – «un président qui fait écho aux avis scientifiques plutôt que de les bafouer», Selon leurs propres termes – en tant que«signe de changement», Malgré son entrée en fonction il y a seulement une semaine.

Le président a immédiatement commencé à publier des décrets concernant la pandémie, et les 24 millions de personnes qui avaient reçu le vaccin, ainsi que ceux qui écoutaient les conseils de Biden sur le port de masques, ont également été félicités pour leur rôle. Cependant, il reste encore à évaluer scientifiquement si les jabs sont capables d’empêcher la transmission du virus.

Avec le vaccin, c’est la pensée qui compte, a suggéré le Times, citant l’affirmation d’un responsable de la santé de Pittsburgh selon laquelle les gens étaient «vraiment accroupi maintenant » car « ce serait dommage d’avoir un cas grave de Covid en attendant de se faire vacciner. »

Une autre « coïncidence » susceptible de contribuer à la chute des cas – bien qu’elle n’ait pas été mentionnée dans le Times – est venue de l’Organisation mondiale de la santé, qui a réédité des conseils sur l’utilisation du test PCR en difficulté utilisé pour diagnostiquer Covid-19 plus tôt ce mois-ci. Le mémo a exhorté les médecins à utiliser « interprétation prudente des résultats positifs faibles. » Ce conseil a été interprété par certains comme signifiant que les médecins ont soumis des échantillons de patients à un trop grand nombre de cycles d’amplification, ramassant par inadvertance des morceaux de virus mort ou autre matériel génétique errant qui pourraient conduire à un taux de faux positifs pouvant atteindre 90%.

N’importe lequel de ces facteurs – ou tous – aurait pu contribuer à la forte baisse du nombre de cas, mais le Times ne voulait pas que ses lecteurs nourrissent leurs espoirs, notant « ça pourrait encore empirer » si « les gens deviennent blasés à propos des masques et de la distanciation»Ou si Biden n’accélère pas le déploiement du vaccin. De peur que quiconque n’éprouve une flambée d’optimisme, les lecteurs ont été rassurés que « la pandémie n’est pas entrée dans un déclin inexorable. »

Jeudi, les États-Unis ont dénombré 25,6 millions de cas signalés de Covid-19, selon le Covid Tracking Project. Quelque 4 101 personnes sont mortes du virus mercredi, tandis que 429 312 sont décédées au total. Au total, 107 444 Américains ont été hospitalisés mercredi, ce qui représente une diminution de 14% sur une période de deux semaines.

