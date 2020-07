‘Just Mercy’: renseignez-vous sur BLM et regardez ces films

Le mouvement Black Lives Matter a fait sa marque dans l’histoire. Avec des manifestations et des marches incessantes, les gens du monde entier prennent position sur le racisme et la législation injuste.

À l’heure actuelle de la pandémie, cependant, nous ne pouvons pas tous nous rendre aux manifestations. Ce que nous pouvons faire, cependant, c’est nous renseigner sur la vie des Noirs en Amérique. Avec les connaissances, nous pouvons mieux comprendre comment apporter des changements positifs aux États-Unis.

Des films comme Juste de la miséricorde des reportages qui montrent comment les minorités ont dû se battre pour leur liberté, même lorsqu’elles sont innocentes. Ces films diffusables sont parmi les meilleurs que vous puissiez regarder maintenant pour en savoir plus sur la réalité de la vie noire en Amérique.

13e

13e est un regard sans compromis sur la manière dont les minorités sont injustement traitées par les systèmes judiciaire et pénitentiaire. 13e explore l’histoire de la guerre civile à nos jours, présentant des preuves que les Noirs américains n’ont pas été vraiment libérés en raison de la privation de leurs droits de vote, du complexe pénitentiaire industriel, de la ségrégation, de la législation raciste, etc.

13e est difficile à regarder, mais nécessaire pour apprendre comment la législation a été manipulée au détriment des minorités. Avec des interviews de plusieurs personnalités publiques de premier plan, 13e est un excellent documentaire, tout aussi révélateur et troublant à regarder.

13e est disponible sur Netflix.

Je ne suis pas ton nègre

Bien que Medgar Evers ne soit peut-être pas le premier pionnier des droits civiques à penser, il était tout aussi important que Malcolm X et Martin Luther King Jr. Je ne suis pas ton nègre explore ces trois personnages au milieu des années 1970 à travers des lettres et un manuscrit inachevé de James Baldwin.

Je ne suis pas ton nègre n’est pas seulement une leçon d’histoire, mais un regard fascinant sur trois des individus les plus révolutionnaires du XXe siècle. Chacun avait des philosophies et des idéologies différentes, mais des perspectives individuelles sur les droits civils. L’excellente écriture de Baldwin est ce qui fait le succès du film, avec sa prose éloquente et cinglante sur les États-Unis.

Je ne suis pas ton nègre est disponible sur Amazon Prime et Kanopy.

Si Beale Street pouvait parler

Alors que la fiction, Si Beale Street pouvait parler présente encore une situation réaliste et familière à de nombreux noirs américains à ce jour. Comme Je ne suis pas ton nègre, Si Beale Street pouvait parler est basé sur un roman de James Baldwin. (Regardez aussi son travail!).

Si Beale Street pouvait parler se déroule dans les années 1970 à New York et suit Tish & Fonny, deux amis d’enfance noirs qui tombent amoureux et veulent fonder une famille ensemble. Cependant, Fonny est accusé d’agression sexuelle, malgré un alibi légitime.

Réalisé par Barry Jenkins, Si Beale Street pouvait parler est à la fois beau et déchirant. Avec une cinématographie et une partition magnifiques, le film est non seulement agréable à regarder, mais présente des vérités déchirantes sur le système judiciaire et le racisme qui imprègne à travers les États-Unis. Si Beale Street pouvait parler est disponible sur Hulu.

Malcolm X

Vous pouvez placer un certain nombre de films de Spike Lee sur cette liste; Malcolm X est un regard complet sur la vie de Malcolm X (Denzel Washington) et comment il a abordé les droits civils. Il dure trois heures et demie, alors assurez-vous de prévoir du temps pour regarder – mais chaque minute vaut votre temps.

Alors que les films de Lee ne sont pas pour tout le monde, Malcolm X présente l’histoire de la vie de l’activiste des droits civiques de manière détaillée, Malcolm X une excellente ressource pour un aperçu du mouvement des droits civiques des années 60. C’est l’une des meilleures performances de Denzel Washington alors qu’il se fond dans ce personnage plus grand que nature.

Malcolm X est disponible sur Netflix.

Île forte

Fascinant et déchirant, Île forte est un documentaire sur le crime par Yance Ford. Le frère de Ford a été assassiné par un homme blanc, qui a finalement été jugé mais non inculpé en raison d’une allégation de légitime défense.

Ford raconte ses expériences avec son frère, ce qui vous rapproche de l’intrigue émouvante de l’histoire. Île forte présente des interviews intimes et une narration de Ford, qui révèle son propre parcours ainsi que la culpabilité de la mort de son frère.

Île forte est disponible sur Netflix et la chaîne YouTube Netflix pour les non-abonnés.