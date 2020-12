Just Cause 4 est gratuit pour ceux qui ont un abonnement PS Plus

La série Just Cause est très appréciée dans l’espace action-aventure. Il touche beaucoup de bonnes notes, y compris une grande variété de véhicules à conduire et une action exagérée. Chaque fois qu’un de ces versements sort, il y a toujours une tonne de plaisir en magasin pour les joueurs qui aiment que leurs expériences soient plus grandes et meilleures.

Si vous êtes en retard à la fête et que vous n’avez pas eu la chance de consulter le dernier versement – Juste Cause 4 – le moment est venu de célébrer si vous avez un abonnement PS Plus. Il est actuellement disponible gratuitement pour les membres et le restera jusqu’au 4 janvier.

C’est beaucoup de temps pour vérifier Studios Avalanche‘le dernier blockbuster rempli d’action amusante et mémorable. Le jeu se distingue de ses prédécesseurs en ce qu’il utilise un moteur Apex amélioré, qui permet aux joueurs de découvrir les éléments météorologiques comme jamais auparavant.

Vous avez des choses comme des tornades, des ouragans et des blizzards inclus dans le jeu. Cela crée des moments assez surréalistes, mais pleins de suspense pour les joueurs qui jouent le rôle de Rico Rodriguez. C’est un aliment de base de cette série et vous obtenez à peu près la même chose dans Juste Cause 4.

Il convient également de noter le monde incroyablement ouvert de Solis dans lequel Rico se rend. C’est tout aussi ouvert que passionnant. Vous vous déplacerez à travers une tonne de véhicules et de méthodes de transport, y compris des combinaisons de ailes, des motos hors route, des avions, et plus encore.

Cela maintient l’aspect du transport constamment intéressant car, tout comme vous en avez assez de conduire un véhicule, il y en a beaucoup d’autres parmi lesquels choisir et maîtriser.

Dans Juste Cause 4, les joueurs ont la possibilité de personnaliser leur grappin, en fonction de leur style de jeu. Cela augmente le niveau insensé de cascades que vous pouvez réaliser comme si vous étiez Tom Cruise dans un film Mission Impossible.

Certains ont critiqué la conception et l’histoire de la mission de cet épisode, mais il contient beaucoup d’éléments et cela vaut la peine de le noter. Il est également difficile de trop se plaindre si vous êtes membre PS Plus car ce titre est totalement gratuit à réclamer dès maintenant si vous le souhaitez.

Juste Cause 4 peut ne pas suivre la même formule que les titres précédents, mais cela fournira sans aucun doute des moments amusants et passionnants quoi que vous décidiez de faire avec Rico dans un Solis tentaculaire. C’est une offre solide sur la plate-forme PS Plus.