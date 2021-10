Just Beyond Creator explique pourquoi sa suite de Beetlejuice ne s’est jamais produite

Fans de la comédie fantastique classique de 1988 jus de scarabée ont hâte de faire la queue pour une suite plus ou moins depuis que le film est arrivé dans les salles il y a plus de trois décennies, mais pour toutes les rumeurs, les scénarios suggérés et le murmure occasionnel de certaines des stars originales pour lesquelles ils seraient heureux de revenir plus de fun infernale avec le seul bio-exorciste au monde, rien n’a vraiment réussi à démarrer et le fantôme avec le plus est resté tristement enterré.

Seth Grahame-Smith, le créateur de la nouvelle série Netflix basée sur RL Stine, est l’un de ceux qui se sont le plus rapprochés pour ramener le fantôme amoureux du chaos de Michael Keaton. Juste au-delà, qui a cité un suivi du film de Tim Burton comme étant son projet de passion. S’exprimant dans une interview avec Collider, on a demandé au réalisateur comment sa suite n’avait jamais décollé, en particulier si l’on considère la base de fans qui veulent vraiment retourner dans le monde de Sandworms et du Handbook of the Recent Deceased.

« C’est drôle, quand j’ai rencontré Tim pour la dernière fois, et nous parlons d’il y a cinq ans à ce stade, la raison pour laquelle c’est si difficile de commencer est parce que tant de gens l’aiment et parce qu’il y a 10 millions de façons pour mal faire cette suite et quatre façons de bien faire les choses. C’est une aiguille si fine à enfiler que j’aime certainement ne pas l’avoir là, du côté du script. Je n’ai pas enfilé l’aiguille. Il y a des choses qui étaient des idées sympas et intéressantes. Je suis certainement passé à autre chose émotionnellement et je viens de dire : « Si cela arrive un jour, cela arrivera. » »

Il faut dire que si cela devait arriver, cela semble être le moment idéal pour cela. Il y a actuellement beaucoup d’amour pour les suites « héritées » telles que 2018 Halloween, Chasseurs de fantômes : l’au-delà ou le prochain Pousser un cri, qui forment essentiellement un lien direct entre le ou les films originaux et voient les membres de la distribution de retour se combiner avec des acteurs nouveaux en franchise dans une combinaison rétro-moderne qui tente de plaire aux nouveaux et aux anciens fans. Michael Keaton est également en pleine course en ce moment, étant apparu dans Marvel’s Homme araignée films comme le vautour – un rôle qu’il va apparemment jouer au moins l’année prochaine Morbius, et reprenant son rôle de Batman en 1989 pour le prochain film DC Le flash, il semblerait que ce soit le bon moment pour essayer de le ramener dans un autre de ses rôles bien-aimés.

Seth Grahame-Smith a ajouté : « Ouais. Michael Keaton est toujours aussi pertinent et, et Tim Burton est toujours aussi pertinent, mais vous devez avoir ces deux personnes enthousiastes à propos de quelque chose pour le faire. Je ne pouvais pas obtenir là personnellement, en tant qu’écrivain, mais peut-être que quelqu’un d’autre peut le faire. »

Il semblait y avoir beaucoup de discussions sur Jus de scarabée 2 il y a quelques années, à peu près au même moment où Tim Burton commençait à travailler sur La maison de Miss Peregrine pour les enfants particuliers, et à l’époque, Grahame-Smith espérait que quelque chose se passerait une fois que Burton aurait terminé ce film. Avec Michael Keaton exprimant son intérêt et disant que jus de scarabée était « le seul film pour lequel il souhaitait faire une suite », on se demande si quelque chose en serait sorti si la pandémie de Covid n’avait pas retardé autant de projets existants en 2020. Alors que les fans vivent dans l’espoir qu’une suite puisse arrivent toujours à un moment donné, il semble que cela ne sera probablement pas basé sur le script de Grahame-Smith.

Michael Keaton sera vu reprenant son rôle de Bruce Wayne/Batman dans Le flash, qui devrait sortir le 4 novembre 2022. Cette nouvelle nous vient de Collider.

