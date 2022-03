Jussie Smollett condamné à cinq mois de prison pour avoir faussement affirmé avoir été agressé

Smollett a déclaré aux flics de Chicago qu’il avait été victime d’une attaque en janvier 2019. Il a affirmé que des inconnus l’avaient agressé et lui avaient versé de l’eau de Javel tout en criant des insultes racistes et homophobes avant de lui mettre un nœud coulant autour du cou.

L’affaire a été jugée, où les frères Olabingo et Abimbola Osundairo ont témoigné contre Smollett et affirmé qu’il leur avait payé 3 500 € pour mener à bien la fausse attaque.

Smollett a déclaré qu’il avait écrit le chèque pour les conseils de nutrition et d’entraînement d’Abimbola Osundairo alors qu’il allait être hors de la ville, et non comme paiement pour qu’Osundairo et son frère mènent l’attaque.