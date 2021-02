Jusqu’où les rêves peuvent-ils devenir réalité?

Les rêves sont bien plus que des histoires que notre esprit crée pendant que nous dormons. Ils révèlent des traits de notre personnalité, des situations autour de nous qui ont besoin de notre attention ou qui sont passées inaperçues par notre conscience, mais que notre inconscient n’a pas manqué d’enregistrer. Nos rêves apportent des symboles et des significations qui peuvent en dire long sur notre vie quotidienne, les personnes avec lesquelles nous sommes en relation, nos attitudes et même des situations qui peuvent changer nos vies.

Mais sont-ils capables de prédire l’avenir? Eh bien, il n’y a aucune preuve scientifique de cela et même pour ceux qui se consacrent à la clairvoyance, rien n’est si simple qu’on peut dire que les rêves apportent avec eux des prédictions sur l’avenir. Ce qui peut vraiment arriver, cependant, est un voyage de connaissance de soi. Des rêves récurrents, des signes ou des idées accrocheurs qui restent dans notre esprit, même après le réveil, peuvent essayer de nous dire quelque chose. Mais découvrir ce sens n’est pas toujours facile, il ne suffit donc pas de rêver, il faut réfléchir attentivement à ce qui a été rêvé.

Une bonne façon d’analyser vos rêves est de tenir un journal des rêves. Non seulement cette habitude nous aide à nous souvenir d’eux de plus en plus, mais cela peut être très amusant et nous aider à explorer notre créativité. Mais surtout, lorsque vous avez un enregistrement de rêve régulier, vous pouvez voir ce que notre inconscient essaie de nous dire, à mesure que les modèles deviennent reconnaissables. Nos préoccupations quotidiennes seront quelque peu enregistrées dans les rêves. Il peut s’agir d’un plan que vous hésitez à prendre ou d’un problème apparemment insoluble. Le rêve peut soit vous encourager, soit vous apporter de l’inspiration pour résoudre un problème ou même vous montrer que vous pouvez vous détendre, le problème n’a jamais été aussi grand et la solution est à portée de main.

Un rêve peut vous montrer que certaines personnes ne sont pas très fiables – comme, par exemple, si elles apparaissent dans un rêve de manière suspecte puis laissent une sensation désagréable – ou qu’une situation est trop risquée. Un rêve peut afficher, d’une certaine manière, un échantillon de la réalité future, quand il vous montre faire quelque chose qui semble parfait pour vous, et vous prenez le risque et faites-le! En cela, nous abandonnons nos limites d’autocritique et de peur. Si vous avez toujours voulu faire quelque chose mais n’avez jamais pris courage, un rêve peut faire la différence et vous apporter inspiration et motivation. Le simple fait de savoir que vos rêves vous changera.

Alors, oui, les rêves peuvent devenir réalité car ils sont une expression de nos désirs, pensées et sensations. Mais pour cela, il faut les écouter, leur consacrer du temps. Si vos rêves semblent extrêmement confus ou sans rapport avec la réalité, essayez de les étudier, de comprendre leurs symboles. Le message n’est peut-être pas clair, mais il est là. Croyez en vos rêves, ce ne sont peut-être pas des prédictions, mais ils peuvent faire une différence dans votre avenir.