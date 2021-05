Jusqu’où 3 réunira Method Man et Redman

C’est vrai. À quelle hauteur 3 se passe officiellement. De plus, la suite à venir réunira les stars originales et les légendes de la musique Method Man et Redman. La nouvelle a été révélée lorsque Cliff Smith, alias Method Man, a lancé une nouvelle société de production aux côtés de son manager, Shauna Garr. Intitulée Six AM, An Entertainment Co., la société a déjà aligné son premier projet, et cela devrait faire le bonheur des fans de la comédie originale de 2001.

Selon le rapport annonçant le lancement de Six AM, À quelle hauteur 3 sera le premier projet sur l’ardoise de l’entreprise. Universal 1440 a déjà acheté le projet et il est explicitement indiqué qu’il a pour «objectif de réunir Homme de méthode et Homme rouge. « La paire de rappeurs a joué dans l’original À quelle hauteur, qui a été publié par Universal Pictures en 2001. Malheureusement, les détails spécifiques sont minces pour le moment. On ne sait pas encore qui occupera le fauteuil du directeur. Il n’a pas non plus été révélé qui écrit le scénario.

À quelle hauteur a été réalisé par Jesse Dylan. Il n’a fait que 31 millions de dollars au box-office contre un budget annoncé de 20 millions de dollars. Mais en 2001, le marché de la vidéo domestique était beaucoup plus robuste. Le film a finalement trouvé son public. À quelle hauteur 2 n’est venu que beaucoup plus tard. Sorti en 2019, le film mettait en vedette Lil Yachty et DC Young Fly dans les rôles principaux. Method Man et Redman n’étaient pas impliqués. La suite a été publiée directement sur la vidéo personnelle et n’a pas semblé avoir beaucoup d’impact sur sa sortie initiale. En 2018, lors d’un chat sur Le podcast Grass Routes, Redman avait ceci à dire à propos de la suite.

« Meth et moi n’étions pas au courant de la transaction de ce film. Mon truc, c’est que vous avez la marque Red and Meth qui [helped build] et créez ceci … ce sont toutes nos idées. Lorsque le nouvel accord a été conclu, nous n’y avons pas participé. «

Cliff « Method Man » Smith a eu toute une carrière d’acteur, en dehors de sa carrière musicale réussie. Il a amassé plus de 100 crédits, en vedette récemment dans des émissions comme Power Book II: Ghost et Teenage Bounty Hunters. Mais il a commencé à se diversifier dans la production. Plus particulièrement, Smith était un producteur exécutif sur Wu-Tang: An American Saga. Il a également produit la série Method & Red, qui l’a associé à Redman et diffusé en 2004. Method Man anime également le Marvel / Méthode podcast, qui a été produit pour SiriusXM.

Method Man était membre du Wu-Tang Clan qui a connu une carrière solo extrêmement réussie. Quant à Shauna Garr, elle a fait ses débuts dans des jeux télévisés en travaillant sur Roue de la Fortune avant de devenir producteur de segments pour MTV. Garr a travaillé avec Smith depuis l’original À quelle hauteur. Mais la création de Six AM élargira sans aucun doute la portée de leur partenariat créatif. À quelle hauteur 3 n’a pas encore de date de sortie fixée. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant au fur et à mesure que de plus amples détails seront disponibles. Cette nouvelle nous parvient via Variety.

Sujets: How High 3