Jusqu’en février. Le marché automobile enregistre une baisse des ventes de 47%

Les chiffres de vente des deux premiers mois de 2021 confirment la tendance à la baisse du marché, avec des voitures particulières en baisse de 47%. Les publicités légères ont moins diminué au cours de la même période, soit 18,5%.

Les ventes de passagers légers ont chuté de 47,1% au cours des deux premiers mois de 2021 par rapport à la même période en 2020, révèlent les statistiques de l’ACAP – Associação Automóvel de Portugal.

En janvier et février 2021, 18 340 voitures neuves ont été immatriculées au Portugal, contre 18 340 véhicules à la même période l’an dernier. La tendance à la baisse s’est aggravée même en février, avec 8311 véhicules vendus contre 20 263 le même mois l’an dernier, ce qui se traduit par une baisse de 59%.

Par marque, Peugeot a été le best-seller des deux premiers mois de 2021, avec 2935 unités immatriculées, ce qui, malgré tout, représente une baisse de 27% par rapport à la même période l’an dernier.

Dans les lieux immédiats, deux marques haut de gamme apparaissent, Mercedes-Benz et BMW, avec respectivement 2076 et 1693 unités vendues. Cependant, les deux ont également suivi la tendance à la baisse, avec une baisse des inscriptions de 31,2% et 28,3%, respectivement.

La quatrième place est occupée par une autre marque du groupe PSA, Citroën, avec 1211 unités vendues au cours des deux premiers mois de 2021, mais la baisse est de 50,6% par rapport à 2020. La plus forte baisse a été Renault, la marque qui apparaît dans le cinquième. position, qui a vu les inscriptions baisser de 72,4%.

Petite pause dans les publicités

Dans les publicités légères, il y a également eu une baisse des ventes, bien que bien inférieure à celle des voitures particulières. Ainsi, en janvier et février 2021, 4139 unités ont été enregistrées contre 5079 unités à la même période en 2020, soit une baisse de 18,5%.

LIRE TROP

Le marché automobile au Portugal maintient sa tendance à la baisse en 2020

Par marques, les marques françaises dominent le segment, étant les deux premières places du tableau des ventes occupées par le groupe PSA. Peugeot mène avec 722 unités, suivi de Citroën avec 667 unités. En bas du podium se trouve Renault, avec 613 unités immatriculées.

Le seul segment à enregistrer une légère augmentation est celui des poids lourds, qui enregistre une augmentation des inscriptions de 2,6%. Reste à savoir si les unités nominatives ont été effectivement commercialisées au Portugal ou vendues en Espagne, mais enregistrées dans notre pays.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂