‘Jusqu’à ce que nous nous revoyions’: le premier film péruvien qui promet d’attraper le public

La série est l’une des prochaines versions de Netflix et vous captivera par son histoire. De quoi s’agira-t-il ?

‘Jusqu’à ce que nous nous revoyions’, nouvelle production Netflix

‘Jusqu’à ce qu’on se rencontre à nouveau’ est l’une des séries qui atteindra Netflix et qu’ils seront tournés au Pérou. L’histoire mettant en vedette Stephanie Cayo et Maxi Iglesias a été réalisée par Bruno Ascenzo (À 40 ans et Célibataire convoité) dans divers lieux touristiques du pays.

De quoi va parler la série ?

Selon le synopsis officiel, il indique:

« Il racontera l’histoire de Salvador Campodónico, un homme d’affaires espagnol prospère dont la famille possède la plus importante société hôtelière de toute l’Espagne, qui pour la construction de son premier projet international choisira d’atterrir devant une merveille du monde : Cusco, la nombril du monde. C’est là qu’il rencontre Ariana, une aventurière routarde qui mène une vie complètement opposée à la sienne, sans attaches, qu’il va aimer et détester au fur et à mesure qu’ils se connaissent. Arriveront-ils à marcher sur le même chemin ? Votre amour suffira-t-il à briser les paradigmes de l’au revoir ?

Quand est la première?

Netflix a assuré que la date de sortie officielle du film sera le 18 mars prochain et a présenté la première image officielle.

S’adressant à la plateforme de streaming, Ascenzo a indiqué : “Estamos muy contentos de que se conozca por fin el nombre oficial de nuestro proyecto: Hasta que nos volvamos a encontrar es el título elegido para el estreno mundial de nuestra película y termina de enmarcar esta romántica historia que tuvimos la suerte de grabar hace un año derrière ».

« C’est un voyage intime avec les deux protagonistes à travers des endroits incroyables de notre pays. Nous espérons que vous prendrez autant de plaisir à le regarder que nous en avons eu à le filmer. »il ajouta.

Qui font partie ?

Stéphanie Cayo et Maxi Iglesias est le protagoniste, le casting se compose également de : Wendy Ramos, Vicente Vergara, Renata Flores, Mayella Lloclla, Carlos Carlín, Amiel Cayo, Anaí Padilla, Jely Reategui, Nicolás Galindoentre autres.

Les enregistrements de la production ont eu lieu à Cusco, Puno et Paracas sous la direction de Bruno Ascenzo. D’autre part, le multi-instrumentiste et compositeur péruvien, Lucho Quequezana, était en charge de la musique originale.

