Jusqu’à 850000 virus animaux pourraient être capturés par les humains, à moins que nous ne protégions la nature: rapport de l’ONU

Les dommages causés par l’homme à la biodiversité nous conduisent dans une ère de pandémie. Le virus qui cause le COVID-19, par exemple, est lié à des virus similaires chez les chauves-souris, qui peuvent avoir été transmis aux humains via des pangolins ou une autre espèce. La destruction de l’environnement, comme le défrichage, la déforestation, le changement climatique, l’agriculture intensive et le commerce des espèces sauvages, met les humains en contact plus étroit avec la faune. Les animaux sont porteurs de microbes qui peuvent être transférés aux humains lors de ces rencontres.

Un rapport majeur publié aujourd’hui dit que jusqu’à 850 000 virus non découverts qui pourraient être transférés aux humains seraient présents chez les hôtes mammifères et aviaires.

Le rapport de la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique des Nations Unies sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) indique que pour éviter de futures pandémies, les humains doivent de toute urgence transformer notre relation avec l’environnement.

Les coûts humains augmentent

Le rapport est le résultat d’une semaine virtuelle atelier en juillet de cette année, en présence de grands experts. Il dit qu’un examen des preuves scientifiques montre:

… Les pandémies sont de plus en plus fréquentes, entraînées par une augmentation continue des maladies émergentes sous-jacentes qui les déclenchent. Sans stratégies préventives, les pandémies émergeront plus souvent, se propageront plus rapidement, tueront plus de personnes et affecteront l’économie mondiale avec un impact plus dévastateur que jamais.

Le rapport indique qu’en moyenne, cinq nouvelles maladies sont transférées des animaux aux humains chaque année – toutes avec un potentiel pandémique. Au cours du siècle dernier, ceux-ci ont inclus:

la Ebola virus (des chauves-souris frugivores),

virus (des chauves-souris frugivores), sida (des chimpazés)

(des chimpazés) Lyme maladie (des tiques)

maladie (des tiques) la Hendra virus (qui a éclaté pour la première fois dans une écurie de course de Brisbane en 1994).

Le rapport indique qu’environ 1,7 million de virus actuellement non découverts existeraient chez des hôtes mammifères et aviaires. Parmi ceux-ci, 540 000 à 850 000 pourraient infecter les humains.

Mais plutôt que de donner la priorité à la prévention des épidémies pandémiques, les gouvernements du monde entier se concentrent principalement sur la riposte – par la détection précoce, le confinement et l’espoir d’un développement rapide de vaccins et de médicaments.

Comme l’indique le rapport, le COVID-19 démontre:

… C’est un chemin lent et incertain, et alors que la population mondiale attend que les vaccins soient disponibles, les coûts humains augmentent, en vies perdues, en maladies endurées, en effondrement économique et en perte de moyens de subsistance.

Cette approche peut également nuire à la biodiversité – par exemple, conduisant à des abattages importants d’espèces porteuses identifiées. Des dizaines de milliers d’animaux sauvages étaient abattu en Chine après l’épidémie de SRAS et les chauves-souris continuent d’être persécuté après le début du COVID-19.

Le rapport indique que les femmes et les communautés autochtones sont particulièrement désavantagées par les pandémies. Les femmes représentent plus de 70% des travailleurs sociaux et de la santé dans le monde, et les pandémies passées ont porté un préjudice disproportionné aux populations autochtones, souvent en raison de l’isolement géographique.

Il indique que les pandémies et autres zoonoses émergentes (maladies qui sont passées des animaux aux humains) causent probablement plus de 1 billion de dollars américains de dommages économiques par an. En juillet 2020, le coût du COVID-19 était estimé entre 8 et 16 billions de dollars américains dans le monde. Les coûts de prévention de la prochaine pandémie seront probablement 100 fois moins élevés.

Une voie à suivre

Le rapport de l’IPBES identifie des pistes potentielles d’avenir. Ceux-ci inclus:

• une coopération intergouvernementale accrue, telle qu’un conseil sur la prévention de la pandémie, qui pourrait conduire à un accord international contraignant sur les objectifs des mesures de prévention de la pandémie

• mise en œuvre mondiale de OneHealth politiques – politiques sur la santé humaine, la santé animale et l’environnement qui sont intégrées, plutôt que «cloisonnées» et considérées isolément

politiques – politiques sur la santé humaine, la santé animale et l’environnement qui sont intégrées, plutôt que «cloisonnées» et considérées isolément • une réduction du changement d’affectation des terres, par l’expansion des aires protégées, la restauration de l’habitat et la mise en œuvre de mesures de désincitation financière telles que les taxes sur la consommation de viande

• des politiques visant à réduire le commerce des espèces sauvages et les risques qui y sont associés, tels que l’amélioration de l’assainissement et de la sécurité sur les marchés d’animaux sauvages, des mesures de biosécurité accrues et une application renforcée du commerce illégal.

Un changement de comportement sociétal et individuel sera également nécessaire. La croissance exponentielle de la consommation, souvent tirée par les pays développés, a conduit à l’émergence répétée de maladies en provenance de pays moins développés où les produits sont produits.

Alors, comment pouvons-nous apporter un changement social qui peut réduire la consommation? Les mesures proposées dans le rapport comprennent:

politiques éducatives

étiqueter les modes de consommation à haut risque de pandémie, tels que les animaux sauvages en captivité destinés à être vendus comme animaux de compagnie, comme «capturés dans la nature» ou «élevés en captivité» avec des informations sur le pays où ils ont été élevés ou capturés

fournir des incitations à un comportement durable

accroître la sécurité alimentaire pour réduire le besoin de consommation d’espèces sauvages.

Une réponse australienne

L’Australie a été l’un des pays membres fondateurs de l’IPBES en 2012 et s’est donc engagée de manière informelle et non contraignante à suivre ses données scientifiques et politiques.

Cependant, rien ne garantit qu’il acceptera les recommandations du rapport de l’IPBES, compte tenu du gouvernement australien décevant bilan récent de la politique environnementale.

Par exemple, ces derniers mois, le gouvernement a jusqu’à présent refusé de signer le L’engagement des dirigeants pour la nature. L’engagement, lancé par l’ONU, comprend un engagement à adopter une approche OneHealth – qui considère la santé et la durabilité environnementale ensemble – lors de l’élaboration des politiques et de la prise de décisions.

Le gouvernement a réduit le financement de études environnementales cours de 30%. Il a cherché à réduire ce qu’on appelle le «ruban vert» législation environnementale nationale, et son réponse économique à la pandémie sera menée par l’industrie et l’exploitation minière – un objectif qui crée un potentiel pandémique supplémentaire.

Enfin, l’Australie est l’un des rares pays à ne pas disposer d’un centre national de lutte contre les maladies et les pandémies.

Mais il y a de bonnes raisons d’espérer. C’est dans les moyens de l’Australie de bâtir une organisation axée sur une approche OneHealth. L’Australie est l’un des pays les plus diversifiés biologiquement de la planète et les Australiens sont disposés pour le protéger. En outre, de nombreux investisseurs estiment qu’une politique environnementale appropriée contribuera à la reprise économique de l’Australie.

Enfin, nous avons d’innombrables experts passionnés et propriétaires traditionnels prêts à faire le travail acharné autour de la conception et de la mise en œuvre des politiques.

Comme le montre ce nouveau rapport, nous connaissons les origines des pandémies, ce qui nous donne le pouvoir de les prévenir.

Katie Woolaston, Avocat, Université de technologie du Queensland et Judith Lorraine Fisher, Professeur adjoint Université d’Australie occidentale, Institut d’agriculture

Cet article est republié à partir de The Conversation sous une licence Creative Commons. Lisez l’article original.

