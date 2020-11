Jusqu’à 60% de réduction sur les soins de la barbe et les produits de soins bucco-dentaires pour la semaine noire

Là Semaine du vendredi noir est un événement organisé par Amazon à l’occasion de la semaine du Black Friday. De nos jours, vous pouvez trouver de nombreuses offres sur un grand nombre de produits. Nous avons retracé le meilleures offres pour le soin de la barbe et l’hygiène bucco-dentaire avec de nombreux produits, notamment des rasoirs électriques, des tondeuses à barbe, des tondeuses à cheveux, des brosses à dents électriques et des jets d’eau dentaires.

Ce sont des offres vraiment intéressantes impliquant des marques du calibre de Braun, Oral-B et Philips avec des remises qui, dans certains cas, dépassent 60%. Tous les produits sont de haute qualité avec les meilleures critiques et notes. C’est une opportunité à ne pas manquer.

Les offres de soins de la barbe et d’hygiène bucco-dentaire de la Black Week

Il y en a plusieurs sur notre liste produits pour le soin de la barbe et l’hygiène dentaire en offre sur Amazon pour la Black Friday Week.

Découvrons ensemble toutes les meilleures offres.

60% de réduction sur Oral-B Genius 10000N avec l’assistant Gum Guard pour la protection des gencives. La tête ronde garantit un nettoyage plus approfondi et efficace grâce aux 6 programmes de brossage. Comprend un étui de voyage haut de gamme.

56% de réduction sur Braun Series 9 9395cc le rasoir électrique le plus efficace pour les hommes de cette liste. Grâce aux 5 éléments de rasage, il capture beaucoup plus de poils en un seul passage et les vibrations sonores garantissent un confort maximal. Bien supérieur aux autres tondeuses à barbe haut de gamme.

44% de réduction sur Braun Series 5 50-B4650cs produit idéal pour un rasage rapide et de qualité. Il dispose de 3 lames flexibles qui s’adaptent facilement au visage. Comprend le système Easy Clean pour un nettoyage optimal de la tête.

43% de réduction sur Oral-B iO – 8n idéal pour un nettoyage en profondeur. L’écran interactif vous aide à vous brosser les dents correctement et le capteur de pression vous avertit lorsque vous vous brossez trop fort. Livré avec chargeur magnétique à charge rapide.

43% de réduction sur Oral-B Special Edition iO – 8 une brosse à dents pour une expérience de brossage en douceur et un nettoyage dentaire professionnel. 6 modes de brossage et micro-vibrations douces pour une sensation de propreté et de fraîcheur. Idéal pour des gencives plus saines.

41% de réduction sur l’hydropulseur dentaire Apiker avec réservoir de 600 ml et 8 becs multifonctions. Offre 10 niveaux de pression d’eau différents.

40% de réduction sur les Philips S9711 / 41 Series 9000 excellent rasoir électrique avec des lames de précision pour toute éventualité. Les têtes se déplacent dans huit directions pour mieux s’adapter à la forme du visage. Comprend une tondeuse à moustache et pattes et un étui pratique.

39% de réduction sur Oral-B iO – 9n pour un nettoyage professionnel grâce à la technologie iO. Surveillance dentaire 3D grâce à l’IA pour un nettoyage complet et professionnel de chaque partie de la bouche. 7 modes intelligents et batterie avec charge rapide.

33% de réduction sur les Braun Series 7 70-B1200s un rasoir électrique avec une coupe à 360 ° pour un rasage de près et uniforme. La technologie AutoSense reconnaît l’intensité de la barbe et ajuste automatiquement la puissance. Batterie très puissante qui offre jusqu’à 3 semaines de rasage sur une seule charge. Tondeuse moustache et pattes incluse.

