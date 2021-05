Jusqu’à 100 millions de clics: la promesse faite au plus grand nombre de joueurs SteelSeries avec son Prime et ses nouveaux commutateurs optiques

SteelSeries est l’une des marques dédiées aux périphériques gamig pendant des années, un bon nombre, tout en restant dans un plan plus discret dans l’esthétique frappante que nous voyons habituellement dans les produits de cette région. Dans sa dernière version, nous voyons trois souris qui promettent endurent plus de 100 millions de clics, ce qui double ce que nous voyons habituellement dans des produits similaires sur une base régulière.

Il s’agit de la série Prime, composée des souris Prime, Prime + et Prime Wireless, ainsi que des écouteurs filaires Arctis Prime. Ce sont des souris avec capteur optique et interrupteurs de la maison (nouveau), qui cherchent à séduire à la fois par sa polyvalence et sa résistance. Bien que, comme nous le disons, il s’agit d’une proposition plus simple dans la gamme de produits tels que le Logitech G203 Prodigy et à l’écart d’autres options pleines de boutons et d’options telles que le Razer Naga Trinty, bien que le prix soit plus proche de la seconde.

Gagner en résistance (mais pas en légèreté)

Dans le guide d’achat de la souris le jeu De 45secondes.fr, nous avons vu de nombreuses options, y compris celles dont nous venons de parler, des plus basiques et économiques aux plus avancées et chères. C’est un bon exemple de ce que l’on voit habituellement en termes de résistance, avec des promesses entre 20 et 50 millions de clics. Ils semblent beaucoup, mais ils ne sont jamais suffisants pour un utilisateur intensif comme lui. joueur (ou l’éditeur, bien sûr).

SteelSeries Prime.

Par conséquent, il ressort que SteelSeries promet 100 millions de clics résistance dans ses nouveaux modèles, parmi lesquels on voit le Prime et le Prime +, avec câble, et le Prime Wireless, qui est le plus cher pour cela. En fait, son capteur a une vitesse de suivi un peu plus lente, à 400 pouces par seconde, tandis que les deux autres vont jusqu’à 450 pouces par seconde, en plus il pèse un peu plus.

La marque sort la poitrine de Les interrupteurs opticiens, puisqu’ils sont intégrés dans un système qui, grâce à des ressorts et des capteurs de lumière infrarouge, garantit que chaque clic a la même force, selon le fabricant. C’est sur quoi se fonde cette résistance, même s’il faudrait voir si à long terme elles sont clairement plus durables que d’autres ou non.

SteelSeries Prime Wireless.

Le design, comme nous l’avons dit, n’est pas du tout tape-à-l’œil parlant de ce monde; ils passent presque par des souris standard. Sauf pour un RVB qui s’allume sur la roue faire défiler, Elle est presque plus proche de la souris Logitech ou Microsoft typique et standard de moins de 20 euros que celle faite pour passer des heures et des heures quotidiennement sur des jeux vidéo exigeants. Quelque chose qui n’est pas du tout négatif, il y a ceux qui préfèrent la simplicité dans l’esthétique, quelle que soit l’utilisation.

Le Prime + ajoute un OLED en bas au modèle de base qui vous permet de configurer l’appareil rapidement et sans complications. De son côté, le Prime Wireless promet une autonomie de 100 heures et a une charge rapide, selon la marque donnant jusqu’à 15 heures d’autonomie en seulement 15 minutes.

SteelSeries Prime +.

En fait, comme nous l’avons déjà dit, le prix de départ n’est pas bas. La resistencia a 100 millones de clics con los Prime de SteelSeries parte de los 69,99 euros para el Prime, siguiendo con los 89,99 euros para el Prime+ y 139,99 euros para la variante inalámbrica, todos disponibles en la web de la compagnie.