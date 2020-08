Jurnee Smollett dit qu’elle a été harcelée sexuellement sur presque tous les décors hollywoodiens sur lesquels elle a travaillé.

Jurnee Smollett dit qu’avant sa prochaine série HBO, Pays de Lovecraft, elle n’a été que sur un plateau où elle n’a pas été harcelée sexuellement. Smollett a partagé son histoire lors d’une nouvelle interview avec The Hollywood Reporter. Roger Kisby / Getty Images “Je ne sais pas si je peux dire avec certitude que j’ai travaillé sur un emploi avant Lovecraft – depuis l’âge de 12 ans – où je n’avais pas été harcelée sexuellement, que ce soit par un [assistant director], une co-star, réalisatrice, productrice… “dit-elle. À 33 ans, Smollett a eu une carrière réussie à Hollywood. Elle a joué dans Le Bayou d’Eve, Les grands débatteurs (2007), ainsi que Les lumières du vendredi soir et Vrai sang. “Comme, un gars qui dit avant que nous soyons sur le point de faire cette scène d’amour,” Hé, tes seins vont être suspendus au vent “, ce n’est pas OK”, a-t-elle dit, avant de révéler qu’elle s’était éloignée d’un projet parce que l’inconduite était si mauvaise. «Et ils m’ont laissé sortir. «Et je ne m’excuse pas», dit-elle. «Je serai comme, ‘Écoutez, cette fausse réunion de harcèlement sexuel que nous avons, je vais lever la main maintenant et vous faire savoir que les normes qu’ils établissent sont le strict minimum.’ “ Pays de Lovecraft premières sur HBO, le 16 août. [Via]